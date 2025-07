La nueva película de Street Fighter pone rostro a otro de sus más míticos luchadores

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

La nueva versión cinematográfica de Street Fighter, el legendario videojuego de lucha, sigue sumando nombres a su reparto. Ahora, otro de sus personajes más emblemáticos ya tiene rostro. Se trata de Dhalsim, el elástico luchador procedente de la India que estará interpretado por Vidyut Jammwal.

Según informa Deadline, el proyecto que prepara la desarrolladora Capcom junto a la productora Legendary Pictures ha elegido a Jammwal para el papel de Dhalsim. El intérprete, de 44 años, es conocido por su trabajo en Bollywood, donde apareció en grandes éxitos de taquilla como Commando y Khuda Haafiz. El año pasado también produjo y protagonizó Crakk. Aunque todavía se está haciendo un nombre en Estados Unidos, el actor es toda una estrella en su país y cuenta con más de 22 millones de seguidores en las redes sociales.

El personaje de Dhalsim ha aparecido en los videojuegos desde Street Fighter II, de 1991. Representado como un hombre extremadamente delgado pero con una gran fuerza, Dhalsim es un maestro de Yoga, sanador y convencido pacifista que reniega de sus creencias y accede a competir en el torneo mundial de los mejores luchadores del mundo para recaudar dinero para su pueblo. En el combate, cuenta con la habilidad de escupir fuego y sus movimientos especiales incluyen 'Yoga Flame' y 'Yoga Fire'. Dhalsim también puede estirar sus extremidades a volutuntad y así golpear a sus oponentes desde lejos.

Dhalsim ya había sido reimaginado en acción real. Roshan Seth (Gandhi, Indiana Jones y el templo maldito) interpretó al personaje en la primera película de Street Fighter, estrenada en 1994. En esa singular y pintoresca adaptación, el personaje fue imaginado como un científico indio obligado a trabajar a las órdenes del villano M. Bison (Raul Julia). La siguiente película de acción real, Street Fighter: La leyenda de Chun-Li, no contó con el personaje de Dhalsim.

Jammwal se suma así a un elenco que ya cuenta con Jason Momoa (Una película de Minecraft), que dará vida al salvaje guerrero brasileño de piel verde, Blanka; con la estrella de la WWE Roman Reigns (Fast and Furious) como el temible Akuma; con David Dastmalchian (Dune) como el poderoso y malévolo M. Bison; con el músico de country Orville Peck interpretando al ágil luchador enmascarado español Vega; y con Curtis '50 Cent' Jackson (Plan de escape) como el feroz boxeador estadounidense Balrog.

Además, Hirooki Goto (Headshot) interpretará al colosal luchador de sumo E. Honda; la actriz Callina Liang (Fundación) será quien encarne a la formidable luchadora china Chun-Li, Andrew Schulz (La gente como vosotros) interpretará a Dan Hibiki, Andrew Koji (Warrior) dará vida al japonés Ryu, el personaje más popular del juego, mientras que Noah Centineo (El novato) será su compañero, el estadounidense Ken. También se ha rumoreado que Cody Rhodes, otra estrella de la lucha libre, será quien encarne a Guile, el rubio luchador del ejercito estadounidense.

Con guion de Dalan Musson (Capitán América: A Brave New World) la nueva versión cinematográfica de Street Fighter estará dirigida por Kitao Sakurai (Un mal viaje, The Eric Andre Show). La película, que intentará repetir éxitos recientes de taquilla de filmes inspirados en videojuegos como Super Mario Bros., la trilogía de Sonic o Minecraft, aún no tiene fecha de estreno.