La nueva película de Street Fighter ya tiene a su Balrog y Chun-Li

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

La nueva película en imagen real de Street Fighter que prepara Legendary Pictures junto a Capcom, la desarrolladora del emblemático videojuego sigue sumando potentes nombres a su elenco. El rapero y también actor Curtis '50 Cent' Jackson se encuentra negociando su fichaje para encarnar al feroz boxeador Balrog, mientras que la actriz Callina Liang será quien encarne a la formidable luchadora Chun-Li.

Según recoge Nexus Point News, fuentes cercanas a la producción afirman que Jackson está en conversaciones para dar vida al boxeador caído en desgracia Balrog. Hecho que corroboró sutilmente poco después el propio actor.

"No hay días libres, trabajemos todos los caminos conducen a Shreveport. Boom", escribió Jackson en su cuenta de X acerca de su posible fichaje en Street Fighter y aludiendo a la localidad estadounidense de Luisiana, donde comenzaría a rodarse la cinta.

No Days off, Let’s work all roads lead to Shreveport 💣Boom💨 • https://t.co/WtNREs32V0 pic.twitter.com/Wkw6SrQhzS