Primer vistazo a Harvey Dent en Joker 2: Folie à Deux

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Queda un mes para que aterrice en los cines Joker: Folie à Deux, que llegará a las salas el próximo 4 de octubre tras competir en el Festival de Venecia por el León de Oro. Joaquin Phoenix vuelve a la gran pantalla en el papel que ya le valió el Oscar a mejor actor en 2019, pero en esta ocasión lo hará acompañado de Lady Gaga, que encarna a Harley Quinn. Junto a estos dos icónicos personajes, aún habrá algún otro ilustre ciudadano de Gotham en la cinta de Todd Phillips y es que un nuevo spot televisivo ha ofrecido ya un primer vistazo a Harvey Dent.

Tras muchas especulaciones y rumores, hace meses ya que se confirmó que Harvey Dent/Dos Caras aparecería en la secuela de Joker. De hecho, su voz ya formaba parte de uno de los adelantos de la cinta y ahora nuevas imágenes han ofrecido un primer vistazo completo al implacable fiscal de Gotham, que será interpretado por Harry Lawtey (Los crímenes de la academia, Industry).

"Arthur Fleck es un monstruo que sabía exactamente lo que estaba haciendo, cuyos actos depravados de violencia provocaron disturbios entre sus seguidores", declara Dent en una rueda de prensa en el nuevo clip.

