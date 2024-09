James Gunn calienta el fichaje Chris Pratt por el DCU

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

James Gunn revivirá a Superman en la gran pantalla con una nueva película que, protagonizada por David Corenswet, aterrizará en los cines el 11 de julio de 2025. El director, guionista, productor y actual copresidente de DC Films, junto a Peter Safran, ha respondido ahora a los constantes rumores sobre el posible fichaje de su amigo Chris Pratt (Saga Guardianes de la Galaxia) en su remozado Universo DC.

Gunn acostumbra a dar trabajo a varios de sus mejores amigos dentro de la industria. Es el caso de Nathan Fillion, quien, tras interpretar distintos roles secundarios en las tres entregas de Guardianes de la Galaxia, dará vida a Guy Gardner/Green Lantern en la cinta de Superman.

Pero si hay un actor al que los fans realmente quieren ver debutar en el DCU es Chris Pratt. El intérprete abordó esta posibilidad durante una entrevista con TMZ el pasado mes de mayo. "Bueno, probablemente tenga más sentido que vuelva a ser Star-Lord. Pero todo es posible, y especialmente con James en DC. Quizás haya algo ahí", comentó.

"Tal vez... las dos. ¿Qué tal las dos? Hagamos las dos cosas. Creo que será 100% ambas", apuntaló Pratt, expresando su deseo de formar parte de estos dos universos y no cerrarse ninguna puerta. Gunn ya dejó caer a finales de agosto que podría contar con el actor para su Universo DC, y también con Pom Klementieff.

No obstante, también aseguró que había razones por las que no quiere que se interpreten a sí mismos en el DCU. Esto alimentó aún más los rumores sobre el posible fichaje de Pratt que circulan desde hace ya varios meses. Y tras ser abordado por un fan en su cuenta de Threads, Gunn ha arrojado nueva luz al respecto. "Somos buenos amigos. Hablamos sobre ello todo el tiempo", afirmó el cineasta.

James Gunn on Chris Pratt and him having discussions about him joining the DCU pic.twitter.com/KEVeSM3lp0