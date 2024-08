La única condición que puso Joaquin Phoenix para Joker 2

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Joker 2 verá la luz en cines el próximo 4 de octubre, de nuevo con Joaquin Phoenix como gran protagonista. El intérprete repetirá el rol que le consiguió el Oscar a mejor actor en esta secuela dirigida de nuevo por Todd Phillips que contará también con Lady Gaga dando vida a una singular versión de Harley Quinn. Y es que aunque Joker, que fue la primera película clasificada solo para adultos en recaudar más de 1.000 millones de dólares en taquilla, pronto se convirtió en un éxito, Phoenix no siempre tuvo claro volver a interpretar a Arthur Fleck. De hecho, para su regreso puso una pero ineludible condición.

En una entrevista con Empire, Phillips y Phoenix hablaron sobre la inminente secuela y el protagonista desveló que solo quería volver si Joker: Folié a Deux iba más allá y se alejaba de las apuestas seguras, si era una continuación diferente de la primera entrega. "Si no es arriesgada, si no hay una gran posibilidad de que sea un fracaso... ¿para qué hacerla?", explicó el protagonista de cintas como Her o Napoleón.

"Esa era literalmente la razón para hacerlo. La única manera en la que Joaquin participaría en la secuela era si daba miedo hacerla. Lo que le movía desde la primera película era el miedo, todos los días, este miedo de decir: '¿Qué coño estamos haciendo?' No quería que fuera fácil y quería asustarse. Me dijo: 'Bueno, si lo tengo que hacer, solo quiero sentir que podríamos fracasar'", aseguró Phillips.

Phoenix tenía claro que quería arriesgar en la secuela y no hacer una segunda parte convencional. Y, de hecho, Joker 2: Folié a Deux no es un filme de superhéroes convencional. El fichaje de Lady Gaga como Harley Quinn y la decisión de hacer esta parte 2 una suerte de musical dan buena cuenta de ello. Sin embargo, la condición de Phoenix parece haber convencido a Phillips, que ha puesto toda la carne en el asador para que, pese a que Joker 2 sí sea una secuela, no parezca una.

"NO LA VEO COMO SECUELA"

"No la veo como una secuela. Resacón en las Vegas 2 es una secuela. Muchas veces las segundas partes son más de lo mismo, pero más grandes. Claro que [Folié a Deux] es una secuela, pero parecerá que estamos haciendo algo completamente distinto. El tono es inherentemente diferente. Si la primera consiguió superar cualquier expectativa, ¿cómo se vuelve a hacer algo así?", continuó Phillips, coincidiendo con Phoenix en la necesidad de hacer algo arriesgado.

"Siempre he dicho que la película debe parecer que está hecha por locos. Como si los prisioneros fueran los jefes del asilo. Es un gran cambio, simplemente dices: 'Bueno, a la mierda. ¿Por qué no? ¿Qué hacemos aquí si no volvernos locos?'", sentenció el cineasta.

Al igual que otras producciones basadas en personajes de DC Comics como la secuela de The Batman o la adaptación de Superman que producirá J.J. Abrams, Joker 2 se estrena como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la que Warner lanzará todas las películas y series independientes, es decir, que no estén dentro del canon oficial del nuevo Universo DC que prepara James Gunn. Una nueva saga que en la gran pantalla arrancará en julio del próximo año con el estreno de Superman protagonizada por David Corenswet.

Dirigida nuevamente por Todd Phillips, quien ha coescrito el guión del filme junto a Scott Silver, además de Phoenix y Gaga, la secuela también cuenta en su reparto con nombres como Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland o Catherine Keener.