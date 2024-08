Nuevas imágenes de Joker 2: Folie à Deux muestran la fuga de Arkham de Harley Quinn y Arthur Fleck

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

La secuela de Joker llegará a los cines el próximo 4 de octubre. Mientras se acerca la fecha de estreno, han salido a la luz nuevas imágenes que muestran a Harley Quinn (Lady Gaga) en uno de los momentos clave de Folie à Deux, el juicio contra su admirado Arthur Fleck (Joaquín Phoenix).

Estrenada en 2019, la primera y oscarizada entrega de Joker vio a Fleck asesinando en directo, de un disparo, al presentador Murray Franklin (Robert De Niro) en su late show. Y Harvey Dent, el implacable fiscal de Gotham será quien se encargue de que el Príncipe Payaso del crimen, convertido ahora en un símbolo para las buenas gentes de Gotham, pague por su atroz crimen.

Como parte de un extenso reportaje en su último número, Empire ha lanzado unas reveladoras imágenes del filme, dirigido de nuevo por Todd Phillips. En la primera de ellas, puede verse a Fleck con su maquillaje de payaso y vestido con un traje menos colorido que en la anterior película.

