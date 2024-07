El tráiler de Joker 2 confirma nuevo origen de Harley Quinn (Lady Gaga) y a Harvey Dent

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans aún están en shock tras el explosivo e impactante cóctel que ha supuesto el tráiler de Joker: Folie à Deux , que llegará a los cines el próximo 4 de octubre. Un adelanto que, entre música y delirios, ha confirmado el origen de Harley Quinn (Lady Gaga) y además ha presentado a otro icónico personaje de DC, Harvey Dent.

Durante mucho tiempo, se especuló con la posibilidad de que Harvey Dent/Dos Caras apareciese en la secuela de Joker. Y ahora, las nuevas imágenes de Folie à Deux confirman que, efectivamente, el implacable fiscal de Gotham jugará un papel crucial en la cinta de Todd Phillips.

Sin embargo, su presentación no ha sido como muchos esperaban. En lugar de dejarse ver, Dent se manifiesta mediante una firme voz en off a la que se escucha decir al inicio del clip: "Creen que Arthur Fleck es una especie de mártir. Bueno, no lo es. Es un monstruo".

Con estas palabras, el fiscal, que tras un accidente cae en la locura y se convierte en el villano conocido como Dos Caras, deja claro que emprenderá una cruzada para poner al descubierto el verdadero rostro del Príncipe Payaso del Crimen, ahora convertido en un símbolo para las buenas gentes de Gotham.

HARLEY YA NO ESTÁ SOLA

Otro aspecto todavía más revelador es el nuevo origen que la cinta de Phillips le da a la salvaje compañera del Joker, Harleen Quinzel, A.K.A. Harley Quinn. Lady Gaga insuflará aires renovados al personaje que Margot Robbie interpretó por última vez en la secuela-reboot del Escuadrón Suicida de James Gunn en 2021.

Creada por Bruce Timm y Paul Dini para la serie de animación de Batman de los años 90, donde hizo su primera aparición en el capítulo 22, titulado Un favor para el Joker, Harleen Frances Quinzel era una psiquiatra del centro penitenciario Arkham que termina enamorándose perdidamente de su más perturbador inquilino, el Joker. Después de dejarse seducir por el tan psicótico como despreciable criminal, mantuvo un tórrido romance y lo ayudó a escapar en varias ocasiones de su celda.

Poco después, Quinzel se convirtió en su inseparable compañera de fechorías bajo la identidad de Harley Quinn. El personaje encandiló de tal manera a los seguidores de DC que terminó formando parte del mundo de Batman en las grapas, sumándose a su ya extensa galería de pintorescos villanos. Pero Joker 2 erradicará completamente su historia, dándole un nuevo comienzo a la antiheroína como una paciente más de Arkham que, además de dar clases de canto, siente una profunda obsesión por el Príncipe Payaso del Crimen, dispuesta a proporcionarle un nuevo propósito al tiempo que acaban enamorándose loca y perdidamente el uno del otro.

"La primera vez que vi al Joker, cuando te vi, fue la primera vez en mi vida que no me sentí sola", confiesa el personaje de Gaga en uno de los pasajes más significativos del adelanto. Y es que no hay que olvidar que el título de Folie à Deux hace referencia a un extraño síndrome psiquiátrico en el cual síntomas como la paranoia o el delirio se comparten o contagian a otra persona.

Dirigida nuevamente por Phillips y enmarcada dentro del sello DC Elseworlds (Otros mundos), en el que también se encuentran otras producciones como The Batman y su secuela, prevista para finales de 2026, la película, que antes de su estreno en salas competirá por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, cuenta además en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland, Leigh Gill o Catherine Keener.