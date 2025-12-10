Archivo - Las crónicas de Narnia de Greta Gerwig será la película que "va a cambiar el mundo", según el CEO de IMAX - WALT DISNEY PICTURES / ENTERTAINMENT PICTURES / CO

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Dirigida por Greta Gerwig (Barbie, Mujercitas), Netflix estrenará a finales de 2026 El sobrino del mago, la primera entrega de la nueva adaptación cinematográfica de Las crónicas de Narnia. Antes de su estreno en la plataforma de streaming el 25 de diciembre, la película tendrá un estreno limitado en cines el 26 de noviembre y se proyectará durante dos semanas en formato IMAX. Precisamente, el CEO de IMAX, está impresionado con el proyecto y asegura que será un fenómeno cultural.

"Creo que realmente va a cambiar el mundo. Y sé que suena a exageración, pero Greta está haciendo esta película para IMAX y entiende perfectamente que cuando se corra la voz sobre ella, creará un acontecimiento cultural", ha expresado Rich Gelfond en la presentación anual para inversores de IMAX en declaraciones recogidas por NarniaWeb.

El director ejecutivo también ha señalado que esta versión de Narnia será una reinterpretación moderna que aspira a resonar con audiencias contemporáneas. Según ha revelado, Gerwig ha orientado el apartado musical de la película hacia un estilo más actual con influencias de bandas como Pink Floyd y The Doors. La música corre a cargo de Mark Ronson y Andrew Wyatt, responsables de la banda sonora de Barbie.

Netflix adquirió en 2018 los derechos de todo el catálogo de Las crónicas de Narnia, y esta cinta en concreto adapta la precuela que narra el origen de Narnia a través de Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que descubren el mundo mágico gracias a la magia del tío de Digory. David McKenna y Beatrice Campbell son los jóvenes intérpretes que darán vida a ambos personajes, respectivamente.

Además de McKenna y Campbell, el reparto de El sobrino del mago lo lideran Emma Macke como la Bruja Blanca y Daniel Craig en un papel aún por detallar. Por su parte, Meryl Streep prestará su voz al león Aslan, mientras que Carey Mulligan encarna a Mabel Kirke, la madre de Digory. El rodaje comenzó en agosto de 2025 en Reino Unido y Greta Gerwig ha firmado con Netflix para escribir y dirigir al menos dos largometrajes basados en la saga.

La franquicia cinematográfica de Narnia, hasta ahora compuesta por la trilogía El león, la bruja y el armario (2005), El príncipe Caspian (2008) y La travesía del Viajero del Alba (2010), ha recaudado más de 1.600 millones de dólares a nivel global. El plan actual de Netflix es iniciar una nueva serie de adaptaciones que abarque la totalidad de los siete libros originales.