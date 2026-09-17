Primera imagen y logo de Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago de Netflix, que confirma su estreno en cines e IMAX

Primera imagen y logo oficial de Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, que Netflix estrenará en cines - NETFLIX

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Narnia: El sobrino del mago, nueva adaptación de la obra de C. S. Lewis, llegará a los cines a comienzos de 2027. El filme, escrito y dirigido por Greta Gerwig para Netflix, se estrenará primeramente en salas IMAX el 10 de febrero, dos días después en todas las salas de cine y, posteriormente, llegará al servicio de streaming el 2 de abril de ese mismo año. La compañía de la gran 'N' ha revelado ahora la primera imagen y el logo de la cinta.

Tal y como se informó previamente, ahora Netflix ha confirmado el lanzamiento en cines de El sobrino del mago y revelado el diseño del título. Como puede apreciarse, arriba figura el nombre de Gerwig y, en letras de trazo grueso, el nombre de Narnia, cuyo interior está relleno con una textura refelctante y etérea, combinando sutiles tonos pastel, morados y rosados que evocan un universo fantástico.

En la parte inferior se encuentra el subtítulo de la película: El sobrino del mago, que emplea la misma gama de colores del título. Además, Netflix acompañó la publicación con una imagen de Gerwig durante el rodaje de la película.

Experience the creation of Narnia, as filmmaker Greta Gerwig brings to life C. S. Lewis’s beloved story The Magician’s Nephew for the first time. In theaters worldwide February 12, 2027 pic.twitter.com/LzkRw4qQaV — Netflix (@netflix) September 16, 2026

LA NARNIA DE NETFLIX SEGUIRÁ EL ORDEN CRONOLÓGICO DE LA SAGA

La saga de películas de Narnia que prepara Netflix podría adaptar las novelas de C. S. Lewis siguiendo el orden cronológico de la historia. Así, comenzaría con El sobrino del mago, una historia que se remonta a los orígenes de Narnia, antes de abordar relatos más conocidos como El león, la bruja y el armario. Este planteamiento permitiría a la nueva saga profundizar en el mundo creado por Lewis y mostrar aspectos de Narnia que las anteriores adaptaciones apenas llegaron a explorar.

Escrita y dirigida por Gerwig, Narnia: El sobrino del mago estará protagonizada por David McKenna como Digory Kirke y Beatrice Campbell como Polly Plummer, quienes, en los libros, tienen una conexión integral con los orígenes de Narnia. Emma Mackey como Jadis, la última reina de Charn; Carey Mulligan como Mabel Kirke, la madre de Digory; Daniel Craig como Andrew Ketterley, el tío de Digory; Tom Bonington como el señor Potts; y Ava Jager como Violet Plummer, la hermana de Polly, completan el elenco.

A ellos también se les sumarán Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough, Susan Wokoma, Gerard Monaco, James Murray y Samantha Spiro en papeles aún no revelados junto a la multioscarizada Meryl Streep, el gran fichaje de la saga