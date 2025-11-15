Marvel ha creado hasta 30 versiones del tráiler de Vengadores: Doomsday

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom. Tras darse a conocer que su primer y esperado tráiler podría ver la luz coincidiendo con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza, el próximo 19 de diciembre, las últimas informaciones relacionadas sugieren que Marvel llegó a desarrollar hasta 30 versiones distintas del avance.

Según ha expuesto John Campea en su canal de YouTube, el adelanto de Vengadores 5 es el más relevante de todos los tiempos. "Pero aquí está lo curioso: hace un par de días estaba hablando con un amigo mío, que se mueve en esos círculos, y me dijo: 'No se trata solo de algunos ajustes'", expresó.

"Me dijo: 'John, tú y Rob dijisteis que este iba a ser el tráiler más importante, tal vez de todos los tiempos. No tienes idea de cuánta razón teníais, porque este tráiler es realmente importante'", continuó Campea.

"No se trataba solo de pequeños ajustes menores. Prepararon unas 20 versiones diferentes de este avance, por lo que volví a ponerme en contacto con alguien que conozco en Marvel", sentenció.

"Escribí a alguien de Marvel Disney y le dije: 'Oye, escuché algo sobre esto, ¿hay algo de verdad?' Y simplemente me respondieron: 'No, no son 20, 20 o más. Son 30 o más'", afirmó Campea.

Esto demuestra que la Casa de las Ideas es consciente de la gran importancia de esta pieza de marketing, ya que necesitan dar con la versión perfecta para mantener altas las expectativas y, al mismo tiempo, recuperar el impulso de la taquilla. El primer tráiler de cualquier película es crucial, ya que este puede determinar su éxito o fracaso en las salas.

Es lógico que Marvel pretenda, al haber desarrollado tantas versiones del adelanto de Doomsday, replicar el éxito que consiguió con el tráiler de Vengadores: Infinity War, el cual estableció un récord al ser el más visto en las primeras 24 horas de su lanzamiento, con 230 millones de reproducciones, y acumula hasta el momento 268 millones de visualizaciones. Después de todo, Marvel pretende restaurar la confianza de los fans del UCM con Doomsday tras sus últimos tropiezos en la taquilla con filmes como The Marvels, por lo que necesitan que este adelanto aumente la expectación antes de su llegada a los cines el 18 de diciembre de 2026, y lanzarlo con un estreno masivo como el de Avatar 3 causaría un gran impacto, manteniendo el interés por la película.