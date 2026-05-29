La precuela de Rambo ya tiene fecha de estreno - UNIVERSAL

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

La precuela de Rambo, en la que Noah Centineo tomará el testigo de Sylvester Stallone como la versión joven del aguerrido y letal soldado, ya tiene fecha de estreno. Y, según parece, la cinta compartirá cartelera con otros títulos muy esperados del próximo año.

Según recoge Variety, Lionsgate ha fijado la llegada de la precuela de Rambo a los cines para el 4 de junio de 2027. De esta forma, el filme se estrenará poco después de Star Wars: Starfighter, película protagonizada por Ryan Gosling que aterrizará en las salas el 28 de mayo, y antes de que lo hagan Cómo entrenar a tu dragón 2 y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, el 11 y 18 de junio, respectivamente.

A finales de ese mismo mes, el día 25 de junio, también llegará la precuela de otra popular franquicia, una cinta de Ocean's que contará con un reparto liderado por Margot Robbie y Bradley Cooper.

¿QUÉ SE SABE DE LA PRECUELA DE JOHN RAMBO?

Lionsgate se hizo con la distribución mundial de la precuela de Rambo como parte de un acuerdo cerrado con Millennium Media que también le otorgaba los derechos para desarrollar y producir todas las obras derivadas de Los mercenarios, incluidas nuevas películas y series de televisión.

Ambientada durante la guerra de Vietnam, la cinta protagonizada por Centineo explorará los años formativos del veterano de Fuerzas Especiales antes de los hechos de Acorralado (la primera entrega de la saga, estrenada en 1982). Junto a Centineo, formarán parte del reparto David Harbour, como el coronel Samuel Trautman (personaje al que dio vida Richard Crenna en la película original) y Yao, James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong en papeles aún por confirmar.

El filme estará dirigido por Jalmari Helander (Sisu, Caza mayor, Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad) a partir de un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Ejercen de productores ejecutivos Stallone, Anthony y Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk.