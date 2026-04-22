Tragedia en el rodaje de Cómo entrenar a tu dragón 2: Un miembro del equipo sufre una amputación - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Un miembro del equipo de la adaptación en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón 2 ha sufrido una grave lesión, perdiendo varios dedos. La cinta, que tiene previsto estrenarse el 11 de junio de 2027, se encuentra en plena fase de producción.

Según señala Variety, el trabajador, que al parecer ejercía como técnico de efectos especiales, sufrió la amputación de varios dedos de una mano durante un incidente con una sierra en un taller de los Sky Studios de Elstree, donde el pasado mes de febrero comenzó a rodarse el filme (un cambio respecto a la primera entrega, rodada en los Titanic Studios de Belfast). A pesar de una extensa intervención quirúrgica, la reimplantación de los dedos fue imposible.

El medio estadounidense no ha ofrecido más detalles respecto a lo ocurrido, ni tampoco ha revelado si ha afectado de alguna manera al calendario de producción.

Cabe recordar que el año pasado, el sindicato de medios de comunicación y el mundo del espectáculo en Reino Unido Bectu emitió un comunicado junto al sindicato de productores Pact precisamente sobre cuestiones de seguridad y salud en las producciones cinematográficas y televisivas. Según ambas entidades, sus investigaciones relacionaban muchos riesgos con el hecho de que se exigiera trabajar más allá de lo pactado.

REPARTO DE LA SECUELA DE CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Cómo entrenar a tu dragón constituye actualmente una de las franquicias más populares de Dreamworks y Universal. Las tres películas de animación recaudaron un total de aproximadamente 1.628 millones de dólares, mientras que la adaptación en imagen real de la primera entrega, estrenada el pasado 2025, amasó 636 millones.

La secuela en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón volverá a contar con Dean DeBlois como director, además de con el regreso de Mason Thames como Hipo, Nico Parker como Astrid, Gerard Butler como Estoico y Nick Frost como Bocón, entre otros. Además, se une al reparto Cate Blanchett como Valka, a quien ya diera voz en la película original.