La precuela de Rambo, con Noah Centineo tomando el testigo de Stallone, ya tiene luz verde

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Lionsgate ha cerrado un acuerdo con Millennium Media que le otorga los derechos para desarrollar y producir todas las obras derivadas de Los mercenarios, incluidas nuevas películas y series de televisión. Además, el pacto le concede la distribución mundial de la ya anunciada precuela de Rambo que protagonizará Noah Centineo tomando el testigo de Sylvester Stallone.

En virtud de este acuerdo, el estudio pasa a ser productora líder y socia principal en todos los proyectos televisivos futuros de la icónica saga de los años 80, con opción de participar también en próximos largometrajes.

"Este acuerdo amplía el portafolio de Lionsgate de franquicias de acción definitorias del género y refuerza nuestro compromiso de ofrecer proyectos de propiedad intelectual de primera clase en múltiples plataformas", ha expresado en un comunicado oficial Brian Goldsmith, director de operaciones de Lionsgate. "Estamos entusiasmados por reimaginar tanto Los mercenarios como Rambo en cine y televisión, y con John Rambo estamos reuniendo a un audaz equipo creativo para reinventar a un personaje clásico para una nueva generación de fans", añade.

"Siempre se ha creído en el poder perdurable de estas franquicias, y esta alianza les da la escala, el apoyo creativo y el alcance global que merecen", ha declarado Jonathan Yunger, presidente de Millennium Media, que defiende que "el sólido historial de Lionsgate con grandes propiedades de acción lo convierte en el socio ideal para ayudar a dar forma a los próximos capítulos de Los Mercenarios y Rambo".

El movimiento refuerza una relación ya estrecha, pues Lionsgate ha distribuido en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido las entregas previas de Los mercenarios y maneja también parte de la explotación internacional de Rambo (2008) y Rambo: Last Blood (2019).

La primera gran pieza del plan es John Rambo, precuela ambientada en la Guerra de Vietnam que explorará los años formativos del veterano de Fuerzas Especiales antes de los hechos de Acorralado (1982). Con Noah Centineo, actor conocido por Black Adam y El nuevo empleado, en negociaciones finales para protagonizar el proyecto y Jalmari Helander (Sisu) confirmado como director, el rodaje arrancará el próximo año en Tailandia.

"He sido el mayor fan de Rambo desde los 11 años. Es surrealista poder hacer mi propia película de Rambo. Estoy deseando traer al mayor héroe de acción de vuelta a la gran pantalla, donde merece estar", compartió Helander, cineasta finlandés que en Sisu ya subrayó su destreza para la acción visceral, cuando se anunció el largometraje.

Aunque el personaje está indisolublemente asociado a Sylvester Stallone, quien lo interpretó en cinco películas, las informaciones más recientes apuntan a que al actor se le informó con antelación del desarrollo de John Rambo, pero que no está involucrado en su producción.

Desde el frente de Los mercenarios, por el momento no hay confirmación oficial del próximo título de una saga que a lo largo de sus cuatro películas ha reunido a nombres claves del cine de acción como Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford o Wesley Snipes, entre otros. La última entrega, estrenada en 2023, no tuvo buen rendimiento comercial y recaudó 38 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 100 millones.