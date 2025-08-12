Noah Centineo toma el testigo de Sylvester Stallone en la precuela de Rambo

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Hace meses se confirmó que está en desarrollo una precuela sobre los orígenes de Rambo, el mítico personaje al que dio vida Sylvester Stallone en cinco ocasiones. Ahora, el filme que llevará por título John Rambo encuentra en Noah Centineo, actor conocido por encarnar a Atom Smasher en Black Adam y por liderar la serie El nuevo empleado, a su protagonista.

Según informa Deadline, Centineo toma el testigo de Stallone e interpretará a la versión joven del aguerrido y letal soldado en una precuela cuyo argumento todavía se mantiene en secreto más allá de que narra el origen del personaje durante la guerra de Vietnam. Jonathan Yunger, presidente de la productora Millennium Media, asegura que se trata de una historia que "atraerá tanto a los fans de Rambo de toda la vida como al nuevo público".

El medio estadounidense añade que Stallone no está involucrado en la producción del largometraje, pero que se le informó antes de hacerse público tanto del desarrollo del proyecto como del fichaje de Centineo.

John Rambo cuenta con la dirección de Jalmari Helander, cineasta que demostró su pulso para la acción visceral en Sisu. "He sido el mayor fan de Rambo desde los 11 años. Es surrealista poder hacer mi propia película de Rambo. Estoy deseando traer al mayor héroe de acción de vuelta a la gran pantalla, donde merece estar", afirmó el director de cine finlandés.

Helander dirige a partir de un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, tándem creativo detrás de The Mauritanian, Informer y Black Adam. No hay fecha de estreno confirmada, pero se espera que el rodaje comience a principios de 2026 en Tailandia.

Con su imagen del héroe de acción violento y por sus crudas secuencias, Rambo es una de las franquicias más reconocibles del cine de los 80. El viaje del veterano marcado por el trauma arrancó en 1982 con Acorralado (Rambo), un thriller dirigido por Ted Kotcheff marcado por sus potentes escenas de acción y su mensaje crítico con el trato de la administración a los veteranos de guerra.

Tras el éxito inicial, la saga continuó en 1985 con el despliegue bélico de Rambo: Acorralado Parte II y le siguió Rambo III en 1988, ambientada en Afganistán. La franquicia volvió veinte años después en 2008 con Rambo, una misión descarnada en Birmania, y cerró en 2019 con Rambo: Last Blood, un ajuste de cuentas fronterizo en el que Sly se veía las caras contra un cártel mexicano.

Noah Centineo ganó popularidad en la serie Familia de acogida y se convirtió en fenómeno global con Netflix gracias a A todos los chicos de los que me enamoré y sus secuelas. Más adelante viró hacia otros registros: encabezó la serie de espionaje El nuevo empleado y debutó en el cine de superhéroes en Black Adam, donde interpreta a Atom Smasher. Recientemente protagonizó Warfare, la cruda película bélica de Alex Garland y Ray Mendoza.