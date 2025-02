Las 5 polémicas que han marcado los Oscar 2025

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Este domingo 2 de marzo, madrugada ya del lunes 3 en España, se celebrará la ceremonia de los Oscar 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Emilia Pérez parte como favorita con 13 nominaciones, seguida por The Brutalist y Wicked con 10 candidaturas.

Los premios de la Academia no están exentos de polémica y, en ediciones anteriores, han dado que hablar no solo por los reconocimientos artísticos, sino por escándalos y polémicas como el histórico error entre La la land y Moonlight o el bofetón de Will Smith a Chris Rock, por citar dos ejemplos recientes.

La edición de 2025 todavía no se ha celebrado y ya ha generado controversia. Desde los desafortunados tuits de Karla Sofía Gascón hasta el uso de la inteligencia artificial, a continuación un repaso a las polémicas que han marcado la carrera a los Oscar este año.

KARLA SOFÍA GASCÓN, CONTRA FERNANDA TORRES

Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, y Fernanda Torres, intérprete de Aún estoy aquí, son parte de las cinco de las nominadas al premio a mejor actriz. Antes incluso de que salieran a la luz sus antiguos tuits ofensivos, la artista española, que ya hizo historia al ser la primera actriz transgénero en ser nominada a los Premios de la Academia, fue acusada de violar las normas de la Academia a raíz de unos comentarios que hizo sobre su compañera.

En una entrevista con el periódico brasileño Folha de S.Paulo, Gascón declaró: "Lo que a mí no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando quitar mérito al trabajo de otras personas como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás".

La actriz fue más allá y aseguró que "muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres" habían hablado mal de ella y de Emilia Pérez. "Creo que eso habla más de ellos y de la película de ellos que de la mía", sentenció.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos, ya que la Academia establece que no se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada a una película elegible que busque arrojar algo negativo sobre una película competidora. Sin embargo, las declaraciones quedaron en polémica y la Academia no interpuso ninguna sanción.

LOS TUITS RACISTAS DE KARLA SOFÍA GASCÓN

Pocos días después de sus afirmaciones sobre Torres, en plena carrera hacia el Oscar, salieron a la luz tuits publicados por Gascón entre 2020 y 2023 con comentarios racistas y ofensivos sobre el Islam. En otros incluso calificaba a George Floyd de "estafador drogadicto" y cargaba contra los Premios de la Academia y su diversidad.

Gascón pidió disculpas de forma tibia e incluso concedió una entrevista aclarando que no era racista, pero sus comentarios no hicieron sino avivar la polémica. Incluso el director del filme Jacques Audiard concedió una entrevista en la que se mostró muy duro con la actitud de Gascón y la acusó de dañar la película con su actitud de "víctima".

De hecho, durante semanas se creía que no asistiría a los Oscar después de que Netflix, distribuidora de la película en Estados Unidos, la apartara de la promoción del filme y se hubiera negado a pagar sus gastos. Pero finalmente, tras dos semanas de absoluto silencio y estar ausente de todos los actos y ceremonias de premios, Karla Sofía Gasón sí irá a la gala de los Oscar y la plataforma costeará su asistencia.

ZOE SALDAÑA, FERNANDA TORRES, ACUSADAS DE BLACKFACE

El término blackface hace referencia a la práctica (muy habitual antaño pero censurada en los últimos años) de caracterizar a un actor blanco para intepretar a un personaje negro, recurriendo incluso a pintura para oscurecer el tono de piel.

Zoe Saldaña, que opta al premio a mejor actriz de reparto en Emilia Pérez, fue acusada en el pasado de haber recurrido a esta técnica para Nina, un biopic de Nina Simone para el que no solo oscureció su piel, sino que usó una prótesis de nariz y dentadura postiza. Torres hizo lo propio en 2008 en una serie de comedia llamada Fantastico.

Torres se pronunció recientemente sobre esta polémica, disculpándose públicamente. "Ahora está muy claro en nuestro país y en todas partes que el blackface nunca es aceptable", declaró a Deadline. Saldaña también se disculpó en 2020. "Debería haber hecho todo lo que estuviera a mi alcance para que eligieran a una mujer negra", dijo. En cualquier caso, ambas actrices mantienen sus nominaciones en la carrera por los Oscar 2025.

ANORA PRESCINDIÓ DEL COORDINADOR DE INTIMIDAD

En los últimos años, ha ganado popularidad en los rodajes la figura del coordinador de intimidad, que se encarga de supervisar las escenas de sexo y asegurarse de que los involucrados sean respetados y se sientan cómodos.

La actriz Mikey Madison reveló que no habían contado con un coordinador de intimidad en el set de Anora. La interprete, una de las cinco nominadas a mejor actriz protagonista por su trabajo en el filme, reveló que rechazó trabajar con esta figura, esgrimiendo que se sentía cómoda abordando las escenas por su cuenta.

THE BRUTALIST USÓ INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El montador de The Brutalist, Dávid Jancsó, reveló que emplearon inteligencia artificial en la película para mejorar el acento húngaro de sus protagonistas. También señaló que se utilizó IA generativa para crear una serie de planos arquitectónicos y edificios que aparecen en la secuencia final del filme.

El uso de la IA en la industria cinematográfica es muy controvertido. Muchos consideran que usar la IA resta autenticidad, además de quitar puestos de trabajo a los artistas. Sin embargo, Jancsó se defendió en una entrevista con Red Shark News, comentando: "Había tanto diálogo en húngaro que realmente necesitábamos acelerar el proceso, de lo contrario todavía estaríamos en posproducción".

Tras la polémica Brady Corbet, director del filme, salió en defensa la película y aseguró que está "increíblemente orgulloso" de todo el trabajo realizado y asegura con contundencia que "las interpretaciones de Adrien y Felicity son completamente suyas".