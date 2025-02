Karla Sofía Gascón, tras confirmar su presencia en los Oscar: "No sé cómo me siento, pero estoy agradecida"

Karla Sofía Gascón, tras confirmar su presencia en los Oscar: "No sé cómo me siento, pero estoy agradecida" - CONTACTO

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

La nominada al Oscar a mejor actriz, Karla Sofía Gascón, sí acudiría a la gala de los Premios de la Academia de Hollywood. La intérprete fue apartada de los eventos de promoción de Emilia Pérez a raíz de la crisis desatada por antiguos tuits suyos de contenido racista y ofensivo. Tras ofrecer diversas declaraciones y disculpas que habían generado incluso más revuelo, Gascón había prometido guardar "silencio" por el bien de la cinta. Ahora, la española se ha pronunciado sobre su inminente reaparición en la gala que se celebrará en Los Ángeles el domingo, madrugada ya del lunes en España.

"No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta", expresó Gascón en declaraciones a The Hollywood Reporter. "Estoy agradecida a todos los que han creído en mí: a Netflix, a la productora y a mis compañeros. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años", añadió la primera interprete transexual en estar nominada al Oscar a la mejor actriz.

Finalmente Netflix, la distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se hará cargo de cubrir los costes del transporte para facilitar la asistencia de Gascón a la gala, cortesía habitual que suelen ofrecer los estudios a los candidatos al Oscar.

En todo caso, todavía se están ultimando detalles de organización, incluyendo si la actriz desfilará por la alfombra como el resto de estrellas, hará declaraciones a medios o si durante la gala se sentará cerca de sus coprotagonistas, Zoe Saldaña y Selena Gomez y el director de la película, Jacques Audiard.

Cabe recordar que Netflix no brindó las acostumbradas cortesías a la intérprete española para acudir a pasadas citas o ceremonias de la temporada de premios después de la plataforma censurara la forma en la española gestionó, de forma unilateral, su crisis reputacional. Así, Gascón estuvo ausente de eventos como el almuerzo de los premios AFI, los Critics Choice Awards, los Directors Guild Awards, los Producers Guild Awards, el Festival de Cine de Santa Bárbara o los SAG Awards. La actriz tampoco estuvo presente en los premios Goya ni en los BAFTA.

En todo caso, y tal y como recoge Variety, parece ser que antes de que se celebre la gala de los Oscar, Gascón reaparecerá en los Premios César en París, este viernes 28 de febrero. La intérprete opta al galardón a mejor actriz junto a Adèle Exarchopoulos, Hafsia Herzi, Hélène Vincent y su compañera de reparto en Emilia Pérez, Zoe Saldaña.