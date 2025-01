Karla Sofía Gascón, acusada de violar las reglas de los Oscar por sus polémicos comentarios sobre Fernanda Torres

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Karla Sofía Gascón, actriz española cuyo papel en Emilia Pérez le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos, el de ser la primera intérprete transexual en ser nominada a un Oscar, denunciaba recientemente que ciertas personas relacionadas con Aún estoy aquí y su protagonista, Fernanda Torres, que también compite esta edición por el galardón a mejor actriz, habían hablado mal de ella y su película. El comentario de Gascón generó cierta controversia, ya que algunos apuntaron que iba en contra de las normas de los Premios de la Academia de Hollywood. La intérprete ha querido aclarar sus palabras matizando que en ningún momento se refirió a la propia Torres ni a su trabajo.

"Lo que a mí no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando quitar mérito al trabajo de otras personas como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás", afirmaba Gascón en una entrevista concedida al periódico brasileño Folha de S.Paulo en el marco de la promoción del estreno de 'Emilia Pérez'.

La intérprete expuso que, mientras que por su parte no había hablado mal en ningún momento ni de Torres ni de su película, sí que había visto "muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres" hablando mal de ella y de Emilia Pérez. "Creo que eso habla más de ellos y de la película de ellos que de la mía", sentenciaba Gascón.

En la misma entrevista, la actriz española había alabado a Torres como persona y como actriz, expresando que se merecía "todo el reconocimiento de este mundo" y alegrándose de su Globo de Oro. "Esto no es una competición", aseguraba, apuntando que, si ganaba ella, estupendo, al igual que si se alzaba con el galardón su competidora.

Pese a esto, el hecho de que acusara a miembros del equipo de Torres de hablar mal de Emilia Pérez provocó cierto malestar y abrió el debate en redes sociales sobre si era una vulneración de las normas de los premios. Estas reglas señalan que no se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada a una película elegible que busque arrojar algo negativo sobre una película competidora.

Rules were broken, Karla Sofia Gascon and the entire movie Emilia Perez has to be DISQUALIFIED from the Oscar, for the false accusation of the nominee for Best Actress, Fernanda Torres.@TheAcademy pic.twitter.com/XWj82z7CZD — nana (@sctrangier) January 29, 2025

Puesto que Gascón no criticó la actuación de Torres ni su película, no parece probable que haya roto ninguna regla de los Oscar. En todo caso, la actriz ha aclarado recientemente su polémico comentario. "Me refería a la toxicidad y al discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa, y nadie directamente relacionado con ella ha sido más que solidario y enormemente generoso", reza el comunicado de la actriz, según recoge Variety.

Por otro lado, cabe recordar que hace unos días Torres publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram hablando con cariño de Gascón, recordando cómo la había presentado a todos los invitados en una fiesta en la que se sentía fuera de lugar. "Quiero decir que, Karla Sofía Gascón, te quiero para siempre. Una mujer generosa, talentosa que merece todo nuestro cariño", expresaba.

Junto a Gascón y Torres, están nominadas al Oscar a mejor actriz Demi Moore por La sustancia, Cynthia Erivo por Wicked y Mikey Madison por Anora.