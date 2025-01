Alud de críticas a Karla Sofía Gascón por antiguos tuits racistas y contra la diversidad en los Oscar

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

La carrera al Oscar de Karla Sofía Gascón sigue envuelta en constantes polémicas. La interprete española, nominada al Oscar a mejor actriz por su papel en 'Emilia Pérez', ha tenido que pedir disculpas después de que salieran a la luz antiguos tuits suyos con contenido racista y ofensivo y también criticando la diversidad en los premios de la Academia.

La interprete española enfrentaba esta semana un aluvión de críticas por acusar a ciertas personas del equipo de Fernanda Torres, protagonista de 'Aún estoy aquí' y candidata al mismo galardón que Gascón, de hablar mal de ella y su película. Poco después, la intérprete española ha vuelto a verse envuelta en la polémica por antiguos y problemáticos comentarios referentes a los musulmanes, a los que en una publicación llega a referirse como "putos moros", sobre la muerte de George Floyd o acerda de la diversidad en los Oscar, entre otros temas.

Reconociendo la "conversación" alrededor de sus "anteriores publicaciones en las redes sociales que han causado dolor", la actriz emitía hace unas horas un comunicado como disculpa. "Conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad", reza el mensaje.

Aunque las controvertidas publicaciones, escritas mayormente entre 2020 y 2021, han sido recientemente eliminadas de la cuenta de X (antes Twitter) de Gascón, aún circulan por redes sociales capturas de las mismas, después de que algunos usuarios, como la periodista Sarah Hagi, las hicieran resurgir, desatando la polémica.

"Nunca había visto tuits tan racistas de alguien que hace campaña activa para ganar un PREMIO DE LA ACADEMIA. Hay más de una docena...", señalaba Hagi, adjuntando imágenes de algunos de estos comentarios. "Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España... Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam", reza uno de los tuits de Gascón, mientras que en otro definía dicha religión como "un foco de infección para la comunidad que hay que curar urgentemente".

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo — sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025

"Perdón, ¿Es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de dar inglés tenemos que dar árabe... y un cordero", expresaba la actriz en otra publicación.

Karla Sofía Gascón, star of Emilia Pérez, is facing backlash over resurfaced social media posts from 2020-2021, in which she appears to share controversial views on Muslims, George Floyd, and diversity at the Oscars. Many of the posts were deleted on Thursday after gaining… pic.twitter.com/k4PRnp8xpo — 21 (@21metgala) January 30, 2025

La intérprete también habló sobre el asesinato de George Floyd, exponiendo que, a su parecer, "a muy pocos les importó nunca" el propio Floyd, "un drogata estafador". "Pero su muerte ha vuelto a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errados", señalaba.

enquanto o mundo chorava e protestava pela morte de george floyd em 2020, karla sofia gascon o chamava de drogado e traficante nas redes sociais, além de defender a polícia pic.twitter.com/1R2vzd2hW8 — out of context joão gabriel (@jotagveiga) January 30, 2025

Karla Sofía Gascón has a lot of things to say about George Floyd on Facebook. #Oscars #FilmTwitter pic.twitter.com/McXpOmbPQ7 — Juan Carlos Ojano 🌷 (@carlosojano) January 31, 2025

SOBRE EL COVID Y LOS OSCAR

"La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, un farolillo desplegable, 3 líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada", reza otro antiguo tuit de Gascón, refiriéndose esta vez al COVID-19 y a estereotipos relacionados con el pueblo oriental.

Karla Sofía Gascón shared an anti-vax tweet on August 19, 2020:



“The Chinese vaccine, aside from the mandatory chip, comes with two spring rolls, a waving cat, two plastic flowers, a collapsible lantern, three phone lines, and one euro for your first controlled purchase.🇨🇳⛩🍜” pic.twitter.com/qjcKVC5mum — 21 (@21metgala) January 30, 2025

Cabe decir que entre las publicaciones de la intérprete que han resurgido se encuentran además críticas a los propios Premios de la Academia de Hollywood. "Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo", expresó la actriz en un mensaje de 2018.

"Hace ya tiempo que no sé si en los Oscars se premia a los colectivos o a la cinematografía. Si se premia al color, al sexo y la ideología o los técnicos sin fronteras. Pareciera que hay que cumplir un cupo étnico, algo que es evidente ya en las mismas obras", señalaba la actriz en otro texto.