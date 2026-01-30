La emotiva carta de Tom Holland al equipo de Spider-Man: Brand New Day que... ¿confirma la quinta entrega?

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

El 31 de julio llega a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. El actor, que cumple diez años desde su debut como Peter Parker en Capitán América: Civil War, ha escrito una carta dirigida al equipo del filme tras finalizar el rodaje en diciembre. Una muy sentida misiva que parece abrir de par en par las puertas a Spider-Man 5.

"A nuestro increíble equipo. En primer lugar, me da muchísima pena que esto esté llegando a su fin. Ha sido duro y ha requerido mucho trabajo, pero trabajar con todos vosotros cada día ha sido una alegría enorme", comienza Holland en un texto compartido por un miembro no identificado del equipo que se ha viralizado en redes sociales. "Gracias por hacer de esta la experiencia de rodaje más creativamente satisfactoria y más disfrutable que he tenido jamás", continúa el intérprete británico.

"Vuestro esfuerzo, dedicación, talento y amabilidad han sido un auténtico placer del que formar parte, y no puedo agradecéroslo lo suficiente", expresa Holland, que subraya que "me ha encantado reírme con todos vosotros y espero que hagamos esto muchas veces más. Esta película no sería ni una mínima parte de lo que es sin vosotros". "Gracias desde lo más profundo de mi corazón, y nos veremos la próxima vez. Con cariño, Tom", concluye la carta.

Expresiones como "espero que hagamos esto muchas veces más" y, especialmente, "nos veremos la próxima vez" han avivado entre parte del público la idea de que Holland sigue vinculado al personaje más allá de esta cuarta entrega. No obstante, por ahora no existe un anuncio oficial sobre Spider-Man 5 y, del mismo modo, tampoco hay confirmación pública de que Peter Parker vaya a aparecer en Vengadores: Doomsday, que se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026.

A crew member from ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ shared the handwritten letter Tom Holland sent to the crew after filming wrapped ♥️



“This movie wouldn’t be a fraction of what it will be without you. So thank you from the bottom of my heart, and I’ll see you next time. Love, Tom” pic.twitter.com/WPBZuY6oqU — best of tom holland (@thollandrchive) January 29, 2026

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos), Brand New Day todavía no ha lanzado oficialmente su primer tráiler. Aun así, en redes sociales se ha filtrado el supuesto adelanto, y la rapidez con la que Sony habría retirado esos clips ha alimentado la especulación de que podría tratarse de material promocional real.

Según el metraje filtrado, el avance abre con Spider-Man lanzándose desde lo alto de un rascacielos, en una secuencia que situaría al espectador dentro del propio traje del héroe, mostrando la caída en primera persona. Más adelante, Peter reflexiona sobre el hecho de que nadie le recuerda tras el hechizo final de Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home. El vídeo también incluye las apariciones destacadas de Sadie Sink, en un papel todavía sin revelar, Jon Bernthal como The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner, que, al igual que el resto, tampoco parece reconocerle.

A falta de confirmación por parte de Sony o Marvel, se desconoce cuándo se publicará oficialmente el tráiler. En cualquier caso, los rumores han situado su posible lanzamiento el 8 de febrero en la Super Bowl por la exposición masiva que ofrece el evento.

Además de los intérpretes mencionados, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone. Entre los fichajes cuyos papeles todavía están por confirmar se encuentran la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano y el actor de Separación, Tramell Tillman.