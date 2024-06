Viggo Mortensen revela si Aragorn volverá en la película de Gollum del Señor de los Anillos

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

The Hunt of Gollum (La caza de Gollum) es la nueva película de la saga El Señor de los Anillos que prepara Warner Bros. con Andy Serkis nuevamente en el papel de la codiciosa criatura. Y Viggo Mortensen, el actor que puso rostro a Aragorn en la trilogía de Peter Jackson, ha revelado si estaría dispuesto a encarnarlo también en esta nueva entrega de la saga que todavía no tiene fecha de estreno.

Serkis será también el director de esta cinta centrada en la figura de Gollum que todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Jackson, que regresará a la Tierra Media con esta ambiciosa apuesta como productor ejecutivo, avanzaba no hace mucho que los fans pueden esperar en ella la presencia de algún personaje ya conocido de la franquicia.

Es por lo que muchos esperan que sea el mismísimo Aragorn quien se deje caer por esta nueva aventura del Señor de los Anillos. Y ante tal posibilidad se ha pronunciado el propio Viggo Mortensen durante una reciente entrevista con GQ.

Mortensen de hecho, se ha mostrado abierto a un posible regreso en esta película, "Por supuesto. No sé cuál es la trama, la desconozco. Puede que me entere pasado un tiempo. Me gusta encarnar a ese personaje. Aprendí mucho de él. Lo disfruté mucho", señala. Sin embargo, recalca que para interpretar de nuevo al bravo montaraz, deberían darse unas condiciones muy concretas.

"Únicamente lo haría si fuese el indicado, ya sabes, debido a la edad que tengo ahora y eso. Solo de ser lo adecuado para el personaje, sería una estupidez hacerlo de otra manera", subrayó el actor que dejó claro que si le propusiesen volver como Aragorn en The Hunt of Gollum, sería bajo estos dos esenciales requisitos.

Todavía se desconoce cómo encajará la película de Gollum en el timeline de la franquicia. Pero lo más probable es que se sitúe entre los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, de manera que, Aragorn tendría prácticamente la misma edad en el filme que durante los acontecimientos de La Comunidad del Anillo.

Es decir, que la nueva película debería tener en cuenta que Mortensen tiene ahora 65 años, dos décadas más que la primera vez que encarnó al personaje. Aunque tampoco debería ser un impedimento para interpretarlo nuevamente; no se debe olvidar que otros, como Harrison Ford en Indiana Jones y El dial del destino o Kurt Russell en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 fueron rejuvenecidos gracias al CGI.

Más allá de que Mortensen termine encarnando, o no, al descendiente de Isildur en la película de Gollum, y al margen del estreno de la segunda temporada de Los Anillos de Poder que llegará a Prime Video el 29 de agosto, hay que recordar que este mismo año, Warner llevará de nuevo la Tierra Media a los cines.

Será el 13 de diciembre cuando se estrene El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, una cinta de animación ambientada unos doscientos años antes de la Trilogía del Anillo para relatar los orígenes de Helm Mano de Hierro, el rey de Rohan que alcanzó la categoría de leyenda en la épica batalla que dio nombre al Abismo.

Dirigida por Kenji Kamiyama, conocido principalmente por haber dirigido varias series y películas de anime de Ghost in the Shell, esta precuela contará con Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Michael Wildman o Yazdan Qafouri como voz de los personajes principales.