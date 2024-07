MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim será la próxima película de la saga de fantasía de J.R.R. Tolkien en llegar a los cines. La cinta de animación aterrizará en las salas el próximo 13 de diciembre bajo la dirección de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell). Ahora se ha desvelado una nueva imagen de su heroína principal, que se suma a los fotogramas que ya habían ofrecido un primer vistazo del proyecto.

La imagen, ofrecida en exclusiva por Anime Expo, muestra a la princesa Héra, hija de Helm Mano de Hierro, el rey de Rohan, cabalgando veloz y con decisión. Una escena más que adecuada, ya que presenta a la heroína como una verdadera Rohirrim, un pueblo caracterizado por su amor a los caballos. La actriz Gaia Wise será la encargada de ponerle voz al personaje en su versión original.

🚨 An Anime Expo Exclusive! Read more about the epic anime adventure “THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM” releasing in theaters December 13th at https://t.co/VFodSP0fzE 📷: Warner Bros. Pictures pic.twitter.com/aZB7HzAEaU

"En la animación japonesa, no es raro que una protagonista femenina sea el personaje principal, pero es más raro en las películas de imagen real realizadas a partir de El Señor de los Anillos. Nuestra película tiene una protagonista femenina fuerte en Héra, y nuestra historia está narrada por la noble figura tolkieniana Éowyn, así que las mujeres están muy bien representadas", explica Kamiyama, según recoge Anime Expo.

La nueva imagen de Héra se suma a las anteriormente desveladas, que incluyen un fotograma de la princesa empuñando una espada y otro en el que aparece sentada en la sala del trono junto a su padre y hermanos, Haleth y Hama, escuchando atentamente o deliberando un asunto de importancia. Por otro lado, los fans ya conocen también el aspecto que tendrá el gran antagonista de la cinta, el sombrío Wulf, a quien dará voz Luke Pasqualino.

"THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM" Anime Film New Preview Still along with the previously released ones.



In theaters on December 13, 2024.



Directed by Kenji Kamiyama. pic.twitter.com/g1eFOrjvOF