MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

El anuncio de nuevas películas de El Señor de los Anillos no ha dejado indiferente a nadie en la industria. Warner Bros. confirmó que la primera de ellas estará centrada en el personaje de Gollum, siendo dirigida y protagonizada por Andy Serkis. Ahora, Ian McKellen, quien diera vida al mago Gandalf, ha desvelado si volverá a la franquicia.

En una entrevista concedida a The Times of London, el británico fue preguntado sobre si retomaría su papel en la película de Gollum en caso de que se lo pidieran. El actor aseguró que ha escuchado que hay "alboroto en la tierra de Tolkien". En cualquier caso, deja clara la situación actual.

"Por ahora no hay guion, no hay oferta, no hay plan", explica. "Si estoy vivo...", añade McKellen, bromeando. De esta forma, el intérprete deja abierta la puerta a una futura llamada de Serkis y de los productores del filme, entre los que se encuentra el propio Peter Jackson.

McKellen dio vida al legendario mago Gandalf tanto en la trilogía de El Señor de los Anillos como en la trilogía de El Hobbit, así como en varios videojuegos de la saga fantástica. Sin embargo, todavía no está claro que vaya a regresar en la próxima cinta, titulada The Hunt of Gollum (La caza de Gollum), porque se desconoce qué personajes aparecerán.

"Es demasiado pronto para saber quién se cruzará en su camino, pero basta decir que seguiremos el ejemplo del profesor Tolkien", señalaba Jackson hace unos días en una entrevista concedida a Deadline. "Es una pregunta difícil de responder en este momento porque realmente estamos en las etapas incipientes de qué es exactamente lo que estamos haciendo y hacia dónde nos llevará la historia", afirmaba por su parte Serkis.

Todavía no se ha revelado cómo encajará la película de Gollum en el timeline de la franquicia, si bien lo más probable es que se sitúe entre los eventos de ambas trilogías. El filme llegará a los cines en un plazo de aproximadamente dos años. Pero los fans de la Tierra Media podrán regresar antes a la saga.

El 29 de agosto Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder, en la que se continuará narrando la forja de los anillos y el ascenso del Señor Oscuro Sauron. Además, este mismo año la franquicia vuelve a los cines con la película de animación El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim.

Ambientada unos doscientos años antes de la Trilogía del Anillo, relatará los orígenes de Helm Mano de Hierro, el rey de Rohan que alcanzó la categoría de leyenda en la épica batalla que dio nombre al Abismo. El proyecto se estrena en salas el 13 de diciembre bajo la dirección de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell).