The Crow y Saw XI retrasan su fecha de estreno - LIONSGATE

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

The Crow, el remake del cuerpo protagonizado por Bill Skarsgard ha retrasado su fecha de estreno. La nueva versión cinematográfica del legendario cómic de James O'Barr que dirigirá Rupert Sanders no verá la luz en cines hasta el 23 de agosto, tal y como ha adelantado su productora Lionsgate, que también ha retrasado un año el estreno de la nueva entrega de la franquicia de terror Saw.

Ha sido durante la presentación de contenidos de Lionsgate en la CinemaCon de Las Vegas, donde el estudio ha anunciado que dos de sus títulos más esperados retrasan su fecha de estreno, tal y como informa The Hollywood Reporter.

En el caso de El cuervo, el remake iba a ver la luz el 7 de junio y, aunque continúa debutando este verano, no será hasta el 23 de agosto cuando llegue a la gran pantalla. En el caso de la última entrega de Saw, su estreno se producirá el 26 de septiembre de 2025, justo un año más tarde de lo programado en un primer momento.

The Crow es la nueva versión cinematográfica del cómic de James O'Barr protagonizada por Skarsgard y dirigida por Rupert Sanders. Alex Proyas fue quien estuvo al frente del primer filme estrenado en 1994 y que, protagonizado por Brandon Lee, pasó tristemente a la historia después de que el hijo de Bruce Lee muriera por un disparo accidental durante el rodaje de una de las escenas.

Ahora, este remake, que se alejará del material original de O'Barr, tendrá que competir en su estreno contra Blink Twice, un thriller con el que Zoë Kravitz debuta como directora, así como contra la película espiritual The Forge, de Sony Pictures. Los tres filmes verán la luz en la misma semana de agosto.

Por su parte, Saw XI es la nueva entrega de una de las sagas de terror más longevas y aclamadas por los fans. El macabro Jisaw volvió a la gran pantalla el pasado septiembre con la décima parte de la franquicia creada por James Wan que logró más de 110 millones de dólares en taquilla. Ahora Lionsgate ha decidido retrasar Saw XI un año, del 27 de septiembre al 26 de septiembre de 2025. En su lugar, el estudio ha programado para ese fin de semana el estreno de Never let go, el thriller psicológico de Alexandre Aja protagonizado por Halle Berry.

Además de estos estrenos, Lionsgate ha movido otro de sus proyectos. La película navideña The Best Christmas Pageant Ever, adaptación del popular libro de Barbara Robinson, verá la luz una semana antes de lo previsto, del 15 de noviembre al 8, para que la cinta aguante en cartelera durante las fiestas. Esto significa también menos competencia entre el filme de Dallas Jenkins y el proyecto, también navideño, protagonizado por Dwayne Johnson y Chris Evans titulado Red One.