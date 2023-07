Las películas y series afectadas por la huelga de guionistas y actores de Hollywood

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el inicio de la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) en mayo, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) se declaró también formalmente en huelga este jueves 13 de julio. Los paros de ambos sindicatos han puesto en jaque a la industria cinematográfica, y es que numerosas producciones se han visto afectadas.

La huelga del WGA suponía que las producciones podrían seguir grabando si los guiones estaban terminados, aunque sin la presencia de guionistas o showrunners en el set. Con el paro de los actores, cabe esperar que muchas producciones que estaban en marcha se detengan. Asimismo, la huelga también afecta a la participación de estrellas en eventos promocionales como entrevistas o premieres, tal como ocurrió el 13 de julio durante el estreno de Oppenheimer en Londres.

PELÍCULAS AFECTADAS POR LA HUELGA

Entre las películas que, de momento, se verán afectadas en sus eventos promocionales están Mansión encantada (28 de julio), Ninja Turtles: Caos mutante (28 de agosto) Gran Turismo (11 de agosto) y Misterio en Venecia (15 de septiembre). Estaba previsto que sus equipos realizaran junkets y acudieran a las premieres en las próximas semanas. En cuanto a películas en plena producción, parece que el paro afectará a títulos como Cazafantasmas 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4, según IMDb. Además, la tercera entrega de Paddington, Paddington en Perú, debía comenzar su rodaje a finales de este mes y también podría verse retrasada.

El número de permisos de grabación para largometrajes y proyectos de televisión, incluidos los reality shows, en Los Ángeles se desplomó un 64% la semana pasada, en comparación con la misma semana de 2022, según cifras de FilmLA. "En una semana normal en esta época del año, habría docenas de proyectos de televisión con guion en producción. Por el contrario, no tenemos series de televisión con guion con permisos para filmar esta semana", dijo la agencia.

Incluso si la fase de producción -la parte principal en la filmación de un proyecto- está terminada, los actores ahora no están disponibles para reshoots, algo muy habitual. Entre las producciones en Reino Unido que podrían verse afectadas se encuentra Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Es posible que los fans también tengan que esperar un poco más para ver otras películas tan esperadas como la secuela de Beetlejuice de Tim Burton y la adaptación cinematográfica del musical Wicked. Otra producción en marcha que se espera que se detenga es Gladiator 2, con Paul Mescal y Denzel Washington.

SERIES DE TELEVISIÓN AFECTADAS POR LA HUELGA

En cuanto a series, Warner Bros Discovery declaró hace semanas que la producción de La Casa del Dragón seguiría porque los guiones estaban terminados y los actores están afiliados al sindicato de actores británico. Lo mismo podría ocurrir con la nueva temporada de The Sandman de Netflix.

En Estados Unidos, otros proyectos televisivos que iban a llevar a cabo su producción este verano eran Night Court, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago P.D., El joven Sheldon, Padre de familia y Los Simpson. A raíz de la huelga de guionistas, las cadenas estadounidenses respondieron ampliando su oferta de contenido sin guion, dando prioridad a programas como The Masked Singer, The Amazing Race, Survivor y Kitchen Nightmares.

Entre las series de televisión que se están filmando en Reino Unido destacan The Day Of The Jackal, con Eddie Redmayne, y el drama de boxeo A Thousand Blows.

Otras grandes series como Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets ya se habían detenido debido a la huelga de guionistas, así como Saturday Night Live. Es probable que los premios Emmy y los festivales de cine de Toronto, Telluride y Venecia se lleven a cabo sin la presencia de estrellas o, en el peor de los casos, se cancelen.