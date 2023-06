Filtración del rodaje de La Casa del Dragón confirma el regreso de un personaje dado por muerto

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

El rodaje de la temporada 2 de La Casa del Dragón comenzó en abril y terminará en diciembre, por lo que se espera que la serie regrese a HBO Max en 2024. Pese a que quedan meses para ver los nuevos episodios, las nuevas informaciones del set ya han adelantado la vuelta de un personaje clave.

Según The Daily Post, varios actores de La Casa del Dragón han llegado a Gales del Norte para rodar. Entre los intérpretes, ha sorprendido la aparición de John MacMillan, quien encarnó a Laenor Velaryon.

House of the Dragon stars rumoured to be in North Wales as more filming takes placehttps://t.co/Eh98XW6GmM pic.twitter.com/fO8UtdlHFZ