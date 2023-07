The Last of Us hace historia con una de sus nominaciones a los Emmy 2023

Archivo - The Last of Us: Así es la trágica historia de Henry y Sam en el videojuego

Archivo - The Last of Us: Así es la trágica historia de Henry y Sam en el videojuego - HBO MAX - Archivo

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Con 24 nominaciones, The Last of Us es una de las grandes favoritas de cara a los premios Emmy que se entregarán el próximo 18 de septiembre. Y hay una de estas candidaturas que es incluso más especial ya que supone un récord para la serie de HBO. Se trata de la que ha recibido Keivonn Montreal Woodard, que con su nominación como mejor actor invitado en una serie dramática se ha convertido en el candidato más joven de la historia en esta categoría.

El intérprete, de tan solo diez años, ha conseguido una nominación a un Emmy por su interpretación de Sam Burrell, un niño sordo que es uno de los supervivientes que Joel y Ellie conocen durante su viaje a través del mundo post apocalíptico de The Last of Us. Un trabajo que, además, le ha convertido en la segunda persona más joven en conseguir una nominación Emmy solo superado por Keshia Knight Pulliam, que fue nominada en 1986 por su papel como Rudy Huxtable en La hora de Bill Cosby.

Woodard competirá por el premio a mejor actor invitado en la serie dramática con otros tres intérpretes de The Last of Us: Murray Bartlett, Nick Offerman y Lamar Johnson. Además, en esta misma categoría también han sido nominados James Cromwell y Arian Moayed, ambos por la serie Succession, también de HBO.

El papel de Woodard y Johnson fue muy relevante en el quinto episodio de The Last of Us. Los dos hermanos se alían con los protagonistas, Joel y Ellie, para intentar huir juntos de la ciudad de Kansas.

Entre las 24 nominaciones que ha conseguido la serie basada en el videojuego de Naughty Dog, cuya segunda temporada aún no ha comenzado su rodaje que posiblemente se retrasará por la huelga de actores y guionistas, destacan las de mejor serie dramática, mejor guión adaptado y mejor actor protagonista y mejor actriz protagonista para Pedro Pascal y Bella Ramsey.