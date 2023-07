Por qué películas de Matthew McConaughey, Jenna Ortega o Mads Mikkelsen podrán rodarse pese a la huelga de actores

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado 13 de julio arrancó oficialmente la huelga del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), que se suma así al paro que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) inició el 2 de mayo. Pese a que estas dos huelgas impide a los actores participar en rodajes, el sindicato ha permitido la grabación de algunos proyectos independientes.

Según Variety, son 39 los proyectos que podrán seguir filmándose durante la huelga. Entre estos proyectos destacan dos producciones de A24, Mother Mary, protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel, y Death of a Unicorn, con Paul Rudd y Jenna Ortega. Otras estrellas que estarán filmando durante la huelga serán Matthew McConaughey en The Rivals of Amziah King, Mark Wahlberg en Flight Risk o Sigourney Weaver y Mads Mikkelsen en Dust Bunny.

Las películas que la SAG-AFTRA ha autorizado para rodar son proyectos de empresas que no están asociadas a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Esto incluye estudios independientes como A24 y Angel Studios.

Algunas de las películas aprobadas ya han finalizado su rodaje, pero necesitaban permiso de la SAG-AFTRA para que sus actores puedan participar en la promoción de la producción. Para que se le otorgue una exención, una producción debe firmar un acuerdo interno por el que se compromete a ajustarse al acuerdo de la AMPTP en el futuro.

Además de estas producciones independientes que han firmado acuerdos, los actores pueden continuar trabajando en cortometrajes con un presupuesto de menos de 50.000 dólares, producciones de imagen real con micropresupuestos por debajo de los 20.000 dólares, producciones independientes con nuevos medios con presupuestos por episodio por debajo de 50.000 dólares y películas de estudiantes. También se permite trabajar en publicidad y contenido de audio, incluidos audiolibros, videojuegos y podcasts independientes.