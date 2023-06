Mads Mikkelsen quiere resucitar Hannibal, pero avisa: "Nos estamos quedando sin tiempo"

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

En 2013 se estrenó Hannibal, serie creada por Bryan Fuller y que gira en torno a Hannibal Lecter. Mads Mikkelsen encarnó al personaje y, aunque la producción llegó a su fin en 2015, el actor no descarta resucitar la ficción.

En una entrevista con Deadline le preguntaron a Mikkelsen si algún día Hannibal regresaría. "Siempre hay una posibilidad. Todo es cuestión de encontrarle un hogar. Por supuesto, nos estamos quedando sin tiempo. No podemos esperar 20 años. Pero en un par de años, si alguien encuentra un hogar, creo que todos estamos listos para retomarla", declaró.

A pesar de las críticas positivas que recibió Hannibal, NBC decidió cancelar la serie después de solo tres temporadas. Aparentemente, la cadena tomó esta decisión por las bajas audiencias, y es que el share fue descendiendo con cada nueva temporada.

Al igual que Mikkelsen, Fuller ya se pronunció anteriormente sobre la posibilidad de resucitar Hannibal. "Creo que es maravilloso que la gente todavía esté apasionada por Hannibal, sin duda yo lo estoy, y el elenco lo está, y a todos les encantaría volver si tuviéramos la oportunidad", declaró a Digital Spy.

Incluso el autor dio a Nerdist algunos detalles de la cuarta temporada, que habría profundizado en la relación entre Hannibal y Will Graham (Hugh Dancy). "Dejamos a Will y Hannibal en el acantilado y ese poder, ternura e intimidad que están experimentando en ese momento parece una catapulta. No creo que podamos retroceder, tenemos que continuar la trayectoria y continuar ese nivel de exploración íntima entre estos dos hombres y su extraña historia de amor, su extraña confusión de identidades", comentó sobre la entrega fallida, que definió como "atrayente, erótica e íntima".