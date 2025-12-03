La película de Helldivers ya tiene director - ARROWHEAD GAME STUDIOS

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Justin Lin, cineasta detrás de varias entregas de la saga Fast & Furious, dirigirá una adaptación cinematográfica del popular videojuego de Arrowhead Game Studios Helldivers para Sony Pictures y PlayStation Productions.

Según informa The Hollywood Reporter, Lin también ejercerá de productor del proyecto a través de Perfect Storm Entertainment. La película contará con un guion de Gary Dauberman, director de El misterio de Salem's Lot y guionista de numerosas cintas de terror como It, La monja o Annabelle.

Helldivers se lanzó en 2015 y su secuela llegó casi una década después, en 2024, vendiendo más de 12 millones de unidades entre PS5 y PC en los primeros cuatro meses. La historia, que recuerda a las películas de Starship Troopers, sigue a un equipo de élite que debe proteger Supertierra de amenazas como los Bichos, los Cíborgs y los Iluminados en una guerra intergaláctica.

Aunque Lin no se considera un 'gamer', de acuerdo a las fuentes, aprovechó precisamente ese detalle para presentar el proyecto y defender su idoneidad para dirigirlo. Según estas informaciones, el objetivo del cineasta, más allá de construir un mundo y una mitología, sería trabajar en la humanidad de los personajes e incluir temas de actualidad.

Helldivers se une así a la cada vez más larga lista de videojuegos que están siendo adaptados a la gran o pequeña pantalla. De hecho, Sony Pictures y PlayStation Productions ya colaboraron en la adaptación de Uncharted, filme estrenado en 2022 y protagonizado por Tom Holland y Mark Wahlberg. PlayStation produce además las series basadas en videojuegos Twisted Metal, de Peacock y la aclamada The Last of Us, de HBO Max.

Además de Helldivers, otros videojuegos que preparan su adaptación cinematográfica son The Legend of Zelda, cuya versión en imagen real comenzaba recientemente su rodaje en Wellington, una nueva entrega de Street Fighter con estrellas como Jason Momoa o Noah Centinelo, Gears of War (dirigida por David Leitch), Elden Ring (capitaneada por Alex Garland) o Death Stranding (dirigida por Michael Sarnoski), entre otras.

Y, tras el éxito alcanzado en 2023 con Super Mario Bros: La película, que recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial, también está en marcha la secuela, titulada Super Mario Galaxy: La película, se estrenará el 1 de abril de 2026. También prepara su continuación la adaptación cinematográfica de Minecraft que amasó casi 1.000 millones de dólares en taquilla.