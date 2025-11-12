El hijo de Bowser busca venganza contra Mario en el delirante tráiler de Super Mario Galaxy: La película - UNIVERSAL

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El 1 de abril de 2026 aterrizará en los cines Super Mario Galaxy: La película. Para ir calentando motores hasta su estreno, Universal ha lanzado un delirante adelanto en el que el hijo del malhumorado Bowser busca vengarse de Mario y rescatar a su padre.

Las imágenes arrancan con Bowser, visiblemente furioso, pintando a golpe de brochazo un retrato de Mario como un sorprendido y siniestro esqueleto. Es entonces cuando Luigi sorprende al villano, ahora encogido en su propio castillo, a través de una ventana.

"Hola, grandullón. ¿Querías vernos?" le dice contento Luigi a Bowser en presencia de un enfadado Mario. "No os mováis, en seguida os atiendo", responde Bowser mientras se pone a buscar como loco un cuadro. "Contemplad, he hecho una obra maestra", afirma en presencia de Mario y Luigi. Seguidamente, Bowser les muestra su propia figura al lado de la princesa Peach del reino Champiñón.

"Es basura", suelta con desdén Mario. "Cómo te atreves a decir eso de mi obra maestra. Derretiré la piel de tus huesos", responde descontrolado en un arrebato. En ese instante entra en escena su hijo Bowsie, dispuesto a rescatarlo, y comienza a atacar a Mario. Sin embargo, el adelanto también revela una nueva amenaza en forma de un robot descomunal que pretende raptar a la princesa Estela.

Tras el éxito alcanzado con Super Mario Bros: La película, que recaudó mundialmente más de 1.300 millones de dólares en taquilla, Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan al universo de Mario como directores de un guion de nuevo firmado por Matthew Fogel en Super Mario Galaxy: La película.

El filme, producido por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, también volverá a contar en su elenco de voces original con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key. Benny Safdie, Kevin Michael Richardson y Brie Larson completan el reparto.