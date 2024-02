Stephen King, indignado con Warner por El misterio de Salem's Lot: "No es vergonzosa ni nada de eso"

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

En 2019, Warner Bros. empezó a desarrollar una película basada en el libro El misterio de Salem's Lot, de Stephen King. La cinta se terminó y su estreno estaba previsto para septiembre de 2022 pero a día de hoy sigue sin haber llegado a los cines. El autor, que ha visto el filme, ha expresado en redes sociales su descontento por la "retención".

"Entre tú y yo, Twitter, he visto la nueva SALEM'S LOT y es bastante buena. Cine de terror de la vieja escuela: construcción lenta, gran recompensa. No sé por qué WB la retiene; no es que sea vergonzosa, ni nada. Quién sabe. Sólo escribo las malditas cosas", escribió King en su cuenta de X, antes Twitter.

Between you and me, Twitter, I've seen the new SALEM'S LOT and it's quite good. Old-school horror filmmaking: slow build, big payoff. Not sure why WB is holding it back; not like it's embarrassing, or anything. Who knows. I just write the fucking things. — Stephen King (@StephenKing) February 19, 2024

Ya en noviembre del año pasado, el escritor de terror se había referido a la situación del filme, a la par que lo ensalzaba: "El remake de Warner Bros de SALEM'S LOT, actualmente archivado, es musculoso y envolvente". En dicha publicación, King señalaba que la cinta tenía "el aire del "viejo Hollywood", cuando una película se tomaba un respiro antes de entrar en materia. En otras palabras, cuando la capacidad de atención era mayor".

The Warner Bros remake of SALEM'S LOT, currently shelved, is muscular and involving. It has the feel of "Old Hollywood," when a film was given a chance to draw a breath before getting to business. When attention spans were longer, in other words. — Stephen King (@StephenKing) November 1, 2023

El año pasado, Variety informó de la posibilidad de un estreno en HBO Max, con una fuente alegando que no se debía a la calidad de la película sino a la necesidad de contenido original para la plataforma a raíz de la huelga de actores y guionistas de Hollywood. En todo caso, el medio apunta a que de momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

La película no tiene sinopsis oficial. La trama de la novela, publicada en 1975, gira en torno a un escritor que regresa a su pequeña ciudad, que se ve amenazada por vampiros. El director de la cinta es Gary Dauberman (It, Annabelle) y el reparto incluye a Alfre Woodard, Lewis Pullman, Bill Camp y Spencer Treat Clark, Makenzie Leigh, Pilou Asbaek, y William Sadleentre otros.