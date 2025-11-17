Primeras imágenes oficiales de la película de imagen real de The Legend of Zelda con Link y la princesa

Primeras imágenes oficiales de la película de imagen real de Legend of Zelda con Link y la princesa - NINTENDO/SONY

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Wes Ball ya se encuentra trabajando en la película de imagen real de Legend of Zelda. Desde el set de rodaje en Wellington, Nueva Zelanda, llegan las primeras imágenes de sus protagonistas: Link, el héroe de Hyrule, y de la princesa que da nombre a la saga.

La primera de estas imágenes, publicada por Nintendo, muestra a Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) caracterizado completamente como Link.

Como puede apreciarse, el joven actor viste un atuendo bastante fidedigno al del personaje en la célebre saga de videojuegos, con su sobrecamisa verde, camiseta interior blanca, pantalones a juego y muñequeras negras.

Al lado del héroe de Hyrule se encuentra Bo Bragason (Los Radley) en el papel de Zelda, la princesa que da nombre a los videojuegos y a la película.

La actriz, con su larga y dorada melena, viste un vestido azul turquesa, carcaj a la espalda y empuña un arco dorado mientras contempla con Link el horizonte. Ya la tercera imagen ofrece un mejor vistazo al personaje de la princesa Zelda. En ella puede verse sus desafiantes ojos y cómo porta en su cuello un collar con una perla azul turquesa.

"The Legend of Zelda sigue a Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino mágico de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. La tierra está amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia de la que se dice que concede un poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe emprender un viaje peligroso, enfrentándose a criaturas monstruosas, explorando mazmorras traicioneras y resolviendo intrincados rompecabezas para descubrir artefactos sagrados que puedan ayudarle en su misión", reza la sinopsis.

Además de dirigir, Ball produce junto a Shigeru Miyamoto, cocreador de Zelda y Mario, y Avi Arad, veterano ejecutivo y productor asociado históricamente a Marvel y Spider-Man. Por ahora se desconoce qué juego o combinación de juegos podría servir como base principal de la adaptación cinematográfica, ya que la citada sinopsis encaja con la estructura argumental de múltiples entregas de la franquicia, desde títulos fundacionales como The Legend of Zelda y A Link to the Past.