La película cancelada de Batgirl podría estrenarse si se cumple esta condición

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

En agosto de 2022, Warner decidió cancelar Batgirl, la cinta de Adil El Arbi y Bilall Fallah con Leslie Grace en el papel de Bárbara Gordon, y no estrenarla en salas ni tampoco en HBO Max, pese a haber costado cerca de 90 millones de dólares y estar terminada. Jacob Scipio, una de sus estrellas, ha asegurado ahora que aún cabe la posibilidad de que la película termine estrenándose... si se cumple una condición.

"Tuve ocasión de verla, y era una película estupenda. Hombre, me da mucha pena que el mundo no haya podido verla nunca", afirmó Scipio en declaraciones a The Direct durante la alfombra roja de Se requiere mantenimiento de Amazon MGM Studios.

"Pero, como suele decirse, nunca se sabe. Nunca se sabe", añadió el actor, dejando así abierta la posibilidad a que Batgirl pueda llegar a ver la luz. En este contexto se encuentra otro filme de Warner que fue cancelado: Coyote v. Acme, con John Cena, el cual, tras ser repescado más tarde por Ketchup Entertainment, verá la luz en verano de 2026.

"Me alegra que la salvaran [Coyote v. Acme]. Compraré la entrada e iré a ver la película", afirmó Scipio. "Nunca hay que perder la esperanza. Hollywood es un sitio divertido, y creo que si mucha gente tiene interés podría llegar a suceder", continuó, señalando que la única manera de que Batgirl llegue a tener su lanzamiento es que haya suficiente interés del público.

Cabe destacar que, tras la cancelación de Batgirl como parte del por entonces plan de reestructuración del Universo DC ideado por David Zaslav, El Arbi y Fallah intentaron rescatar el metraje de su película. Pero, para su sorpresa, el estudio restringió su acceso.

"Adil me llamó y me dijo: 'Adelante. Graba todo en tu móvil'. Fui al servidor... Todo había desaparecido", explicó Fallah a Skript en agosto de 2022. "Nos quedamos como... ¡Maldita sea! ¡Menuda mierda! Ni siquiera han conservado las escenas que grabamos con Batman", añadió El Arbi sobre el regreso de Michael Keaton como el cruzado de la capa en Batgirl antes de encarnarlo en The Flash.

Según ellos mismos comentaron, en Warner les dijeron que los motivos reales no se debían a una falta de talento por su parte ni por la de Grace, ni siquiera por la calidad del filme. "Nos dijeron que era un cambio estratégico. Había una nueva dirección y querían ahorrar dinero", afirmó El Arbi. Grace, por su parte, lanzó un emotivo mensaje en Instagram tras la cancelación, donde agradecía todas las muestras de cariño, la confianza que depositaron en ella al permitir que interpretara un personaje tan emblemático, mostrándose, además, orgullosa de su trabajo, aunque no llegara a ver nunca la luz.

"A todos los fans de Batgirl: gracias por el amor y la confianza, por permitir que me ponga la capa y me convierta, como Babs diría, en 'Mi maldita propia heroína' #Batgirl de por vida!", concluía la parte más emotiva del mensaje de la actriz de ascendencia dominicana, acompañándolo de varias fotos y vídeos del rodaje del filme dirigido por El Arbi y Fallah.

Dicho esto, es posible que las palabras de Scipio hayan reavivado el interés por la película e incluso que los fans del DCU inicien una campaña similar a la que emplearon para impulsar el lanzamiento del montaje de casi cuatro horas de Zack Snyder de Liga de la Justicia en HBO, para que Batgirl termine viendo la luz.

Además de Grace como Bárbara Gordon, Batgirl, que se iba a estrenar directamente en streaming a través de HBO Max, también contaba en su reparto con Brendan Fraser como el villano Firefly y J.K. Simmons como el Comisario Gordon.