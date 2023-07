Escena eliminada de The Flash revela por qué se retiró el Batman de Michael Keaton

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Andy Muschietti, el director de The Flash, ha revelado el motivo por el que cuando Barry Allen se encuentra con el Bruce Wayne de Michael Keaton, este se ha retirado como Batman. El personaje vive como un ermitaño en su mansión y hace 25 años que no lucha contra el crimen.

En la cinta, esta variante de Bruce le asegura al joven protagonista y a su versión alternativa de ese universo que ya no es quien ellos creen, puesto que se jubiló de su "profesión" como héroe de Gotham. Sin embargo, el Caballero Oscuro no daba el motivo, algo que ahora sí ha explicado Muschietti.

En un vídeo detrás de las cámaras de Flash, el cineasta argentino ha comentado ese detonante que llevó a Batman a tomar una decisión tan drástica. "Siempre he dicho que algo tenía que pasarle a Bruce Wayne para querer dejar de ser Batman, y se me ocurrió que hubiera hecho algo que va en contra de su código", comienza.

"Mató a un criminal delante del hijo de este. Fue sin saberlo, pero aun así lo hizo", expone entonces Muschietti. "Fue una situación que servía de reflejo exacto de lo que le sucedió a él cuando mataron a sus padres en el Teatro Monarch, y eso creó el monstruo que es Batman", señala el director, que referencia el pasado del superhéroe.

"No pudo soportarlo y por eso decidió poner fin a su lado Batman y perdonarse", concluye Muschietti, que reconoce que después de tanto tiempo lo que necesita el Batman de Keaton es redención. Sin embargo, toda esta explicación no pasó el corte final de Flash.

En la película no se incide especialmente en esa parte del personaje, algo que muchos fans echaron en falta. Con esta reflexión, Muschietti pone punto y final a una de las incertidumbres narrativas de su película. El argentino, además, será el encargado de dirigir The Brave and The Bold, película que presentará a la nueva versión de Batman en el inminente Universo DC de James Gunn y Peter Safran.