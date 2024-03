El desnudo integral de John Cena en los Oscar 2024

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

John Cena protagonizó uno de los momentos más rocambolescos de la historia reciente de los Oscar al aparecer en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles totalmente desnudo. El luchador y actor apareció sin ropa, tan solo luciendo unas sandalias, precisamente para entregar el premio al mejor vestuario.

Esó, el protagonista de Peacemaker se se aseguró de no enseñar demasiado en el escenario y, ayudado por el oportunamente voluminoso sobre que contenía el nombre de los premiados (el Oscar al mejor vestuario fue finalmente a parar a manos de Holly Waddington por su trabajo en Pobres criaturas) tomó algunas precauciones para evitar enseñar más de la cuenta durdante la gala.

Eso sí, fotos tomadas entre bastidores muestran a Cena de pie en un pasillo antes de salir al escenario de los Oscar y confirman que solo tenía una pequeña tela que cubría sus partes más íntimas por delante y por detrás. Es decir, que el equipo de vestuario de los Oscar se aseguró de que Cena no enseñara más de la cuenta y se convirtiera en una versión renovada del ya célebre pezón de Janet Jackson en la SuperBowl de 2004.

En realidad, todo fue un homenaje de un histórico momento de los Oscar. "En la 46ª edición de los Oscar, en 1974, David Niven estaba presentando a Elizabeth Taylor cuando un hombre desnudo, un streaker, cruzó el escenario", recordó el presentador Jimmy Kimmel mientras presentaba a Cena. "¿Os imagináis que un hombre desnudo cruzara corriendo el escenario hoy en día?".

A naked John Cena and Jimmy Kimmel bicker on stage at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/1JYd5qth6F