Oliver Stone pide perdón tras criticar Barbie y a Ryan Gosling: "Hablé desde la ignorancia"

MADRID, 23 Ene.

Barbie fue la película más taquillera de 2023 y, tras cosechar varias nominaciones en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los BAFTA, es también una de las grandes favoritas de cara a los Oscar con ocho nominaciones. Pese a su éxito, Oliver Stone criticó el filme, y ahora el cineasta se ha retractado y ha reconocido la "originalidad" de la cinta de Greta Gerwig.

En junio de 2024, antes del estreno de Barbie, Stone cargó contra la cinta en una entrevista con City AM. El medio mencionó que el CEO de Mattel había bromeado sobre la posibilidad de que Stone dirigiera la secuela de Barbie. "Ridículo", contestó el artista.

"Ryan Gosling está perdiendo el tiempo si hace esa mierda por dinero. Debería hacer películas más serias. No debería ser parte de esta infantilización de Hollywood", valoró.

Stone, que es uno de los máximos representantes del cine bélico gracias a películas como Platoon o Nacido el cuatro de julio, también cargó contra este género. "Ahora todo es fantasía, fantasía, fantasía, incluidas todas las películas de guerra: fantasía, fantasía. Incluso las películas de Fast & Furious, que solía disfrutar, se han convertido en películas de Marvel. Quiero decir, ¿cuántos accidentes puedes ver?", agregó.

Deadline ha rescatado estas declaraciones en un reciente artículo y Stone ha aprovechado para retractarse a través de Twitter. "Estoy muy decepcionado por que Deadline, un medio que respeto, saque estas declaraciones sensacionalistas y fuera de contexto que hice sobre Barbie antes de que se estrenara", reza el texto, en el que aclara que, cuando hizo esas declaraciones, estaba promocionando un documental en Europa y apenas tenía información sobre Barbie.

"Pude ver Barbie en el cine en julio y aprecio la película por su originalidad y sus temáticas. Creo que el enfoque de la directora es diferente a lo que esperaba. Pido perdón por hablar desde la ignorancia", agrega Stone.

"La película de 2017 Lady Bird de Greta Gerwig fue una de mis favoritas ese año. La taquilla de Barbie ha subido la moral de nuestra industria, lo cual es bienvenido. Le deseo a Greta y a todo el equipo buena suerte en los Oscar", concluyó el realizador.

Barbie y la saga Fast and Furious no fueron las únicas producciones que criticó Stone, que en su entrevista con City AM también cargó contra John Wick. "En el avión vi John Wick, que son tres horas y pico. Y me quedé dormido unas 778 veces durante ese tiempo. Me despertaba y tenía que verle matando a más personas. Es como si el mundo hubiera degenerado en algo sin lógica", opinó.

Sin embargo, no todo son comentarios negativos, ya que Stone ha alabado públicamente el trabajo de Christopher Nolan en Oppenheimer. "El sábado pasé tres horas viendo Oppenheimer, cautivado por la narrativa de Chris Nolan. Su guion tiene muchas capas y es fascinante. Estoy familiarizado con el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin, una vez rechacé el proyecto porque no podía encontrar el camino hacia su esencia. Nolan lo encontró", admitió.

Saturday, I sat through 3 hours of #Oppenheimer, gripped by Chris Nolan's narrative. His screenplay is layered & fascinating. Familiar with the book by Kai Bird & Martin J. Sherwin, I once turned the project down because I couldn't find my way to its essence. Nolan has found it.