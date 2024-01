Paul Walker (Fast and Furious) rechazó 10 millones de dólares por ser Superman

David Corenswet tomará el testigo de Henry Cavill como el hombre de acero en Superman: Legacy. Y mientras James Gunn sigue trabajando a toda máquina en la película, ahora ha salido a la luz que Paul Walker, la fallecida estrella de la saga Fast and Furious, rechazó 10 millones de dólares para interpretar al héroe kryptoniano en el cine bajo la batuta de J.J. Abrams

La carrera de Walker, que falleció trágicamente en 2013 en un accidente de tráfico, despegó cuando en 2001 puso rostro a Brian O' Connor en la primera entrega de la hipertaquillera franquicia Fast and Furious. Poco podía sospechar que dos años más tarde, en 2003, recibiría una jugosa oferta para ser el mismísimo hombre de acero en una película de J. J. Abrams titulada Superman Flyby, un proyecto que nunca llegó a rodarse.

En I Am Paul Walker, un documental de 2018 emitido recientemente por CW, el representante del actor, Matt Lubber, y su doble en las escenas de riesgo, Oakley Lehman, revelaron lo cerca que estuvo Walker de enfundarse el traje del Último hijo de Krypton.

"Creo que era un acuerdo de 10 millones de dólares y era el favorito", rememoraba Lubber. "Estaba dispuesto a hacerlo y pensaba hacerlo", añadía Lehman. Sin embargo, Walker terminó rechazando el Superman de Abrams por temor a encasillarse en el personaje.

Y según recuerda Lubber, que también era amigo del actor, Walker le dijo durante su prueba de vestuario: "'Tengo una S, capa, botas, mallas... Este no soy yo. Me largo de aquí. He de irme. Que te jodan'. Y se fue". De hecho, el actor confesaba en 2003 durante una entrevista con Chicago Sun-Times los motivos por los que rechazó ser Superman.

"Sí. Probablemente, podría haber comprado mi propia aerolínea o isla. ¿Sabes qué? No lo necesito. Mi marca favorita de playeras para correr cuesta 23 dólares. Rara vez pago más de 40 dólares por los vaqueros que tengo. Súmale una camiseta y eso me sale por 20 o 10 dólares si la compro en la playa. No necesito un millón de dólares para mantener ese estilo de vida", sentenciaba Walker, que ese año estrenaba sin Vin Diesel A todo gas 2 (2 Fast 2 Furious).