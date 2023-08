El test Barbie: La prueba que ayuda a las mujeres en China a descubrir si tienen un novio tóxico

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Barbie es, indiscutiblemente, la película del verano, camino de los 1.000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Uno de los países en los que más ha triunfado la cinta es en China, donde las espectadoras han salido del cine emocionadas por la poderosa representación de las mujeres en el filme. Tal es su éxito en el país asiático, que muchas de ellas están examinando la opinión de sus novios después de ver la película, llegando a diversas conclusiones dependiendo de si les ha gustado o no.

Según explica la escritora singapurense Kyla Zhao en su perfil de Tik Tok, muchas mujeres en China están sometiendo a un test a sus novios después de ver Barbie para determinar si son feministas o, por el contrario, tienen una actitud tóxica y misógina hacia su pareja. La prueba consiste en conversar acerca de los temas de empoderamiento femenino, machismo y patriarcado de los que trata la película y comprobar qué opinan los hombres sobre ellos.

Greta Gerwig ha realizado una comedia con gran carga satírica y conscientemente feminista en la que plantea preguntas acerca del papel dominante de los hombres con respecto a las mujeres y lo que significa ser mujer en la actualidad. Un discurso que ni mucho menos es habitual dentro de la sociedad china y gracias al cual muchas mujeres del país asiático han podido cuestionar ciertas actitudes machistas de los hombres, en especial de sus parejas.

Por eso, según la reacción que sus novios tengan después de ver la película, esta suerte de test apunta que algunas mujeres pueden llegar a la conclusión de lo que opinan sobre estos temas relacionados con la igualdad de género. Si odian Barbie y critican a la directora de la cinta, Greta Gerwig, estarían manifestando un comportamiento tóxico y profundamente misógino, indica Zhao en el vídeo.

Chinese may love the film, but men often hate it!



Some men have got angry & walked out en masse.



Chinese women have been sharing a "rating system" for their boyfriends, if he expresses dislike then he's not a good guy



See Kyla Zhao's Tiktok 👇https://t.co/lmH23duU3F