Barbie arrasa en los Critics Choice Awards y se convierte en la película más nominada de la historia

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Tras colocarse como gran favorita en los Globos de Oro con nueve nominaciones, Barbie, la cinta de Greta Gerwig, también lidera las candidaturas de los Critics Choice Awards 2024. La película protagonizada por Margot Robbie opta a 18 premios, convirtiéndose así en la cinta más nominada en la historia de los galardones.

Anteriormente, el récord lo ostentaban Todo a la vez en todas partes y La forma del agua, que anotaron 14 nominaciones cada una. Barbie opta, entre otros, a los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz para Margot Robbie, mejor actor de reparto para Ryan Gosling, mejor actriz de reparto para America Ferrera y mejor canción original por tres temas: Dance the Night, I'm Just Ken y What Was I Made For?

Oppenheimer de Christopher Nolan y Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos cuentan con 13 nominaciones cada una, incluyendo el premio a mejor película. Completan la categoría de mejor película American Fiction de Cord Jefferson, Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, El color púrpura de Blitz Bazawule, Los que se quedan de Alexander Payne, Maestro de Bradley Cooper, Vidas pasadas de Celine Song y Saltburn de Emerald Fennell.

La ceremonia de entrega de la 29.ª edición de los Critics Choice Awards tendrá lugar el 14 de enero en Los Ángeles. La gala, que contará con Chelsea Handler como presentadora, se podrá ver en Estados Unidos a través de The CW.

Esta es la lista completa de nominados en los Critics Choice Awards 2024:

MEJOR PELÍCULA

American Fiction

Barbie

El color púrpura

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Saltburn

MEJOR ACTOR

Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Los asesinos de la luna

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

MEJOR ACTRIZ

Lily Gladstone, Los asesinos de la luna

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Greta Lee, Vidas pasadas

Carey Mulligan, Maestro

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Pobres criaturas

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Charles Melton, Secretos de un escándalo

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Julianne Moore, Secretos de un escándalo

Da'Vine Joy Randolph, Los que se quedan

MEJOR ACTOR/ACTRIZ JOVEN

Abby Ryder Fortson, ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Ariana Greenblatt, Barbie

Calah Lane, Wonka

Milo Machado Graner, Anatomía de una caída

Dominic Sessa, Los que se quedan

Madeleine Yuna Voyles, The Creator

MEJOR REPARTO

Air

Barbie

El color púrpura

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

MEJOR DIRECCIÓN

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

Christopher Nolan, Oppenheimer

Alexander Payne, Los que se quedan

Martin Scorsese, Los asesinos de la luna

MEJOR GUION ADAPTADO

Kelly Fremon Craig, ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Andrew Haigh, Desconocidos

Cord Jefferson, American Fiction

Tony McNamara, Pobres criaturas

Christopher Nolan, Oppenheimer

Eric Roth and Martin Scorsese, Los asesinos de la luna

MEJOR GUION ORIGINAL

Samy Burch, Secretos de un escándalo

Alex Convery, Air

Bradley Cooper & Josh Singer, Maestro

Greta Gerwig & Noah Baumbach, Barbie

David Hemingson, Los que se quedan

Celine Song, Vidas pasadas

MEJOR FOTOGRAFÍA

Matthew Libatique, Maestro

Rodrigo Prieto, Barbie

Rodrigo Prieto, Los asesinos de la luna

Robbie Ryan, Pobres criaturas

Linus Sandgren, Saltburn

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Suzie Davies, Charlotte Dirickx, Saltburn

Ruth De Jong, Claire Kaufman, Oppenheimer

Jack Fisk, Adam Willis, Los asesinos de la luna

Sarah Greenwood, Katie Spencer, Barbie

James Price, Shona Heath, Szusza Mihalek, Pobres criaturas

Adam Stockhausen, Kris Moran, Asteroid City

MEJOR EDICIÓN

William Goldenberg, Air

Nick Houy, Barbie

Jennifer Lame, Oppenheimer

Yorgos Mavropsaridis, Pobres criaturas

Thelma Schoonmaker, Los asesinos de la luna

Michelle Tesoro, Maestro

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Jacqueline Durran, Barbie

Lindy Hemming, Wonka

Francine Jamison-Tanchuck, El color púrpura

Holly Waddington, Pobres criaturas

Jacqueline West, Los asesinos de la luna

Janty Yates, David Crossman, Napoleón

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

Barbie

El color púrpura

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Priscilla

MEJORES EFECTOS VISUALES

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1

Oppenheimer

Pobres criaturas

Spider-Man: Cruzando el Multiverso

MEJOR COMEDIA

American Fiction

Barbie

El club de las luchadoras

Los que se quedan

Sin malos rollos

Pobres criaturas

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

El chico y la garza

Elemental

Nimona

Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Ninja Turtles: Caos mutante

Wish: El poder de los deseos

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Anatomía de una caída

Godzilla: Minus One

Perfect Days

La sociedad de la nieve

A fuego lento

La zona de interés

MEJOR CANCIÓN

Dance the Night, Barbie

I'm Just Ken, Barbie

Peaches, Super Mario Bros: La película

Road to Freedom, Rustin

This Wish, Wish: El poder de los deseos

What Was I Made For, Barbie

MEJOR BANDA SONORA

Jerskin Fendrix, Pobres criaturas

Michael Giacchino, La sociedad de la nieve

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Daniel Pemberton, Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Robbie Robertson, Los asesinos de la luna

Mark Ronson, Andrew Wyatt, Barbie