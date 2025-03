La Odisea: Revelados los personajes de Tom Holland, Zendaya y Charlize Theron en lo nuevo de Christoper Nolan

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Oppenheimer en 2023, Christopher Nolan llevará a la gran pantalla La Odisea, el clásico de Homero. La película relatará el viaje de 20 años de Odiseo, interpretado por Matt Damon, de regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya. Hasta ahora solo se conocía el personaje que encarnaría Damon, pero ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre el elenco.

Según OneMan, Penélope será interpretada por Anne Hathaway. Tom Holland asumirá el papel de Telémaco, Lupita Nyong'o encarnará a Clitemnestra, Benny Safdie será Agamenón, Charlize Theron dará vida a Circe y Zendaya se meterá en la piel de la diosa Atenea.

El reparto también incluye a Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse García, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales y Maurice Compte, entre otros.

El medio señala que el rodaje de La Odisea ha llegado hace cuatro días al Peloponeso. "Tanto Mesenia como Corinto han sido transformadas en un escenario de Hollywood por el director y los miembros de la producción, incluido el elenco principal, los extras (residentes locales de las zonas) y el personal técnico. En la misión también participa el galardonado director de fotografía Hoyte van Hoytema, colaborador habitual de Nolan", dice OneMan.

En la ciudad de Methoni se ha podido ver al director y a Holland durante el rodaje, así como uno de los impresionantes barcos que se utilizarán en la película. Además, The Hollywood Reporter ha desvelado que Ryan Hurst, actor de Sons of Anarchy y The Walking Dead, se ha unido al elenco.

Universal describe la película como una "cinta épica de acción mítica rodada en todo el mundo con la nueva tecnología cinematográfica Imax. El largometraje llegará a las salas el 17 de julio de 2026.