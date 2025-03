Primeras imágenes de Tom Holland en La Odisea de Christopher Nolan

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

La Odisea, el ambicioso proyecto con el que Christopher Nolan adaptará el clásico de Homero, comenzó su rodaje en febrero con vistas a estrenarse el 17 de julio de 2026. Hace apenas una semana se filtraba un vídeo del set que parecía revelar la primera escena del filme y ahora, nuevas imágenes han ofrecido un primer vistazo a Tom Holland caracterizado para la película, si bien todavía se desconoce qué personaje encarnará.

Ha sido el usuario de X (antes Twitter) @UnBoxPHD quien ha compartido varias fotografías en las que se puede ver al actor de Spider-Man vestido con una capa marrón y una túnica burdeos. En una de ellas, el intérprete aparece en un gran barco de madera frente a Nolan, equipado este con un chaleco salvavidas rojo.

Tom Holland in costume on The Odyssey Film Set! pic.twitter.com/EGINQa0hWj — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 12, 2025

Aunque, tal y como señala ScreenRant, no es inusual que se construya un navío de tamaño y prestaciones reales para el filme, algo que también hiciera Ridley Scott para Gladiator 2, cabe la posibilidad de que el director de cintas como Oppenheimer o Interstellar vaya aún más lejos y grabe las escenas con el barco realmente sobre el agua.

Tom Holland FIRST LOOK on The Odyssey Film Set. pic.twitter.com/7OM1FB5aMl — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 12, 2025

Otras imágenes del set de rodaje muestran a otros dos actores cuya identidad no se llega a distinguir. Así, en una de las fotografías, Holland se encuentra al lado de un intérprete al que solo se le ve de espaldas, apoyado en la madera, con el pelo recogido, mientras que en la otra aparece un hombre con el rostro oculto por una capucha y una chaqueta negra sobre su túnica marrón.

Tanto por la barba blanca de este último personaje de La Odisea como por el bastón que sostiene, el usuario de X lo compara jocosamente con Gandalf de El Señor de los Anillos, así como también señala el parecido de Holland con Frodo por su atuendo.

Tom Holland Filming for The Odyssey. pic.twitter.com/riijEfXioY — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 12, 2025

Gandalf and Frodo on The Odyssey Film Set.



Tom Holland or Frodo on The Odyssey Film Set? pic.twitter.com/3CehBczUrV — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 12, 2025

Por el momento no se ha anunciado a quién interpretará Holland en la cinta, de hecho, lo único que se sabe es que Matt Damon será Odiseo/Ulises. No obstante, teniendo en cuenta que el actor tendrá un papel principal, se especula que podría dar vida a Telémaco, el hijo de Odiseo.

Y es que, aparte de narrar el largo viaje de regreso a Ítaca del héroe griego tras la guerra de Troya, La Odisea cuenta también cómo Telémaco se ve amenazado por los hombres que pretenden casarse con su madre, Penélope, dando por muerto a Odiseo tras su prolongada ausencia.

Dirigida, producida y escrita por Nolan junto a su esposa y socia, Emma Thomas, La Odisea cuenta con un reparto estelar que incluye a Damon, Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o o Charlize Theron. Completan el elenco del filme Benny Safdie, Jon Bernthal, Himesh Patel, Elliott Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee y Corey Hawkins.