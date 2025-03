Un vídeo filtrado muestra la primera gran batallla de La Odisea de Nolan

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Oppenheimer en 2023, Christopher Nolan está adaptando La Odisea de Homero. La película relatará el viaje de 20 años de Odiseo, encarnado por Matt Damon, de regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya. El rodaje comenzó en febrero y un vídeo del set parece haber revelado la escena de apertura del filme.

El usuario @OdysseyHypeGuy en X ha compartido un primer vistazo del rodaje en Aït Benhaddou (Marruecos). El vídeo, filmado por la noche, muestra la localización en llamas y envuelta en humo. Aunque no hay escenas de lucha en la breve grabación, se pueden escuchar cánticos y gritos por las calles de la ciudad.

The city of Aït Ben Haddou is on fire. Christopher Nolan is filming the opening scene of ‘THE ODYSSEY’. pic.twitter.com/gvKh2dMvfm