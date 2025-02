Primera imagen de Matt Damon en La Odisea de Christopher Nolan

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está aquí la primera imagen oficial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. El director de Memento, Interstellar, Oppenheimer o El Caballero Oscuro rueda ya su propia versión cinematográfica del clásico de Homero que estará protagonizada por Matt Damon.

Precisamente el actor, que repite a las órdenes de Nolan tras ser uno de personajes principales de Oppenheimer, es quien aparece en la primera instantánea perfectamente caracterizado como Odiseo.

En la fotografía se ve a Damon de perfil con un casco de legionario, una capa y brazaletes en los antebrazos, de pie frente a un enorme fresco. Una imagen reveladora ya que algunos fans han llegado a teorizar que este proyecto podría tratarse de una adaptación moderna de esta epopeya de la Antigua Grecia, mientras que esta primera imagen parece confirmar que será una adaptación histórica directa.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG