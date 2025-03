MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

El 17 de julio de 2026, llegará a las salas de cine La Odisea, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan de la obra de Homero. Desde el set de rodaje llegan unas nuevas y espectaculares imágenes con Matt Damon encarnando a Odiseo y preparándose para enfrentarse al colosal cíclope Polifemo.

Las dos primeras de estas imágenes, que ya corren como la pólvora en Internet, muestran a Damon junto a varios miembros del equipo en el set de la película en Grecia. En la segunda y tercera, puede verse al actor y protagonista de la saga Bourne durante una secuencia caracterizado como Odiseo y rodeado de una multitud de extras.

Matt Damon on the set of ‘The Odyssey’. pic.twitter.com/9SO3ORRo9g — hourly matt damon (@damonfolders) March 14, 2025

Matt Damon on the set of ‘The Odyssey’ characterized as Odysseus. pic.twitter.com/vzvXeMGx9V — hourly matt damon (@damonfolders) March 15, 2025

Pero las más llamativas, sin duda, son las dos últimas tomas, ya que muestran a Damon y todo el despliegue de producción a punto de filmar en uno de los escenarios claves del filme.

Se trata de la Cueva de Néstor, donde anida el mastodóntico cíclope e hijo de Poseidón, Polifemo, para enfrentarse a él y al que Nolan está recreando con unas medidas de 6 metros de alto y otros tantos anchos en sus cavernosas paredes mediante la utilización de la animatrónica, aunque, de momento, no hay ninguna imagen de este.

En este punto, cabe recordar que, en la obra de Homero, Polifemo era hijo de Poseidón, dios del mar, y la ninfa Toosa. Odiseo y sus hombres fueron capturados por el cíclope, quien devoró a varios antes de que Odiseo lograra cegar al gigante y guiar a los supervivientes hacia la libertad.

Por otro lado, recientemente se dio a conocer que Penélope será interpretada por Anne Hathaway, mientras que Tom Holland asumirá el papel de Telémaco, Lupita Nyong'o encarnará a Clitemnestra, Benny Safdie será Agamenón, Charlize Theron dará vida a Circe y Zendaya se meterá en la piel de la diosa Atenea.

Dirigida por Nolan, La Odisea también incluye en su reparto a Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse García, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales y Maurice Compte, entre otros.