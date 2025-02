Christopher Nolan creará un cíclope de seis metros para su Odisea

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

La Odisea, el próximo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan, desembarcará en salas el 17 de julio de 2026. Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del filme. El último, además de los potentes fichajes para su reparto y las localizaciones en las que será filmada, es que el cineasta británico recreará al gigantesco cíclope Polifemo en su película a la vieja usanza, valiéndose de la animatrónica.

Según parece, el rodaje de La Odisea arrancará en dos espectaculares localizaciones de Grecia del 13 al 20 de marzo de 2025: la Cueva de Néstor, mencionada en la Ilíada de Homero, y la playa de Voidokilia.

Según informa una cuenta dedicada exclusivamente a seguir la actualidad del cineasta en X, Nolan se servirá temporalmente del primero de estos escenarios para construir en su interior una colosal reproducción animatrónica de 6 metros de alto y otros tantos ancho del cíclope e hijo de Poseidón, Polifemo.

