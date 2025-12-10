La Odisea de Christpher Nolan lanzará un prólogo de 6 minutos este mes

La Odisea de Christpher Nolan lanzará un prólogo extendido este diciembre - UNIVERSAL

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

El 17 de julio de 2026 llega a los cines La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero. A la espera del lanzamiento oficial del primer tráiler, el público podrá disfrutar este mismo diciembre de un prólogo extendido del filme, cuyo nuevo adelanto durará seis minutos.

Según informa Deadline, el prefacio de La Odisea se proyectará a partir del 12 de diciembre en las funciones IMAX 70 mm de Los pecadores, el celebrado largometraje de vampiros de Ryan Coogler, y de Una batalla tras otra, la aclamada película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Una semana más tarde, el 19 de diciembre, una versión más corta del avance se incorporará a todas las proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga creada por James Cameron. Aún así, el preludio extendido seguirá estando disponible en las sesiones IMAX de la película del director de Titanic y aprovechará el tirón comercial de una franquicia cuya primera y segunda parte recaudaron, respectivamente, unos 2.900 y 2.300 millones de dólares en todo el mundo.

No es casual que el nuevo vistazo de La Odisea se exhiba en sesiones IMAX 70 mm, pues el largometraje es el primer proyecto de Nolan rodado íntegramente en este formato. Esto se ha trasladado en 610 kilómetros de negativo fotoquímico rodados a lo largo de 91 días en localizaciones como Escocia, Grecia, Italia, Marruecos y el Sáhara Occidental, territorio cuya situación política envolvió a la producción en una notable polémica.

Protagonizada por Matt Damon como Odiseo y por Tom Holland como su hijo Telémaco, el presupuesto estimado de la película ronda los 250 millones de dólares, lo que convierte a La Odisea en el título más caro de la filmografía de Nolan. Algunos de los múltiples nombres que destacan en el reparto son Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal y Anne Hathaway.