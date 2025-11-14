Épicas imágenes de La Odisea con Matt Damon frente al imponente caballo de Troya

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

El 17 de julio de 2026 se estrenará en cines La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan que se perfila como la adaptación más ambiciosa hasta la fecha del poema épico de Homero. Con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, el mayor de su carrera, el director de Oppenheimer y El caballero oscuro se adentra en la mitología griega con un proyecto del que por fin llegan nuevas imágenes oficiales, además de sustanciosas declaraciones del cineasta y Matt Damon.

Publicadas en exclusiva por la revista Empire, que dedica la portada de su nuevo número al filme de Nolan, la primera fotografía muestra a Damon como Odiseo escoltado por soldados armados en un bosque. El protagonista luce una pesada armadura, con capa de guerrero y casco de plumas. Destaca el aparente desgaste de los personajes, la mayoría con barbas espesas y una expresión concentrada que transmite cansancio más que heroísmo.

La segunda imagen otorga un vistazo más detallado a Ulises, que de nuevo se le refleja como un soldado agotado por su viaje y no como un paladín inalcanzable. "Puedo decir, sin hipérbole, que ha sido la mejor experiencia de toda mi carrera", ha expresado Damon, una afirmación que coincide con la de Tom Holland, que ya afirmó que el rodaje de La Odisea es "la mejor experiencia que he tenido un set".

El segundo gran protagonista del reportaje es el caballo de Troya. Una de las imágenes más comentadas muestra a un grupo de guerreros arrastrando la colosal estructura de madera a lo largo de la orilla en una playa bañada por un sol cegador. Precisamente, la portada de la revista sitúa a Damon emergiendo del mar con el caballo elevándose a su espalda.

"Como cineasta, buscas huecos en la cultura cinematográfica, cosas que no se han hecho antes. Y lo que vi es que todo ese gran trabajo cinematográfico mitológico con el que crecí nunca lo había visto abordado con el peso y la credibilidad que puede aportar un gran presupuesto de Hollywood y una gran producción en IMAX", apunta Nolan, que define La Odisea como una obra "fundacional" dentro de la tradición narrativa occidental.

Grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto de Nolan, el realizador desvela que han "rodado más de dos millones de pies [609.600 metros] de película". Según cálculos publicados a partir de esa cifra, el metraje bruto equivaldría a unas 139 horas de material.

"Sacamos al reparto que interpreta a la tripulación del barco de Odiseo a las olas reales. Es algo inmenso, aterrador y maravilloso, queríamos de verdad captar lo durísimos que debieron de ser esos viajes para la gente. Y el salto de fe que suponía adentrarse en un mundo sin mapas, sin cartografiar", añade Nolan.

Además de Damon como Ulises, el reparto de la película, que narra el largo y peligroso viaje del rey de Ítaca de regreso a casa tras la guerra de Troya, cuenta con Holland como Telémaco y con Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y Charlize Theron. Completan el elenco, entre otros, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, Mia Goth, Samantha Morton y John Leguizamo.