Muere John Nolan, actor de El caballero oscuro y tío de Christopher Nolan, a los 87 años - WARNER BROS.

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

John Nolan, actor de títulos como Batman Begins, El caballero oscuro: La leyenda renace, Dunkerque o Vigilados: Person of Interest, ha muerto a los 87 años. Era tío de los cineastas Christopher y Jonathan Nolan y apareció en varios de sus títulos, como los ya mencionados.

El fallecimiento del intérprete fue dado a conocer el pasado sábado por el Stratford-upon-Avon Herald. Según recoge el medio, la esposa de Nolan, Kim Hartman, describió al difunto como "un espíritu libre, que siempre supo lo que quería y actuó según sus propios principios; el único pensador verdaderamente original que creo haber conocido jamás. Elocuente, inteligente y con un ingenio anárquico, siempre estaba dispuesto a ver las dos caras de un argumento".

"Además, era la persona más amable que he conocido nunca, ¡y a los animales también les encantaba!", añadió Hartman. "John era un profesor muy querido y con mucho talento, tanto si explicaba un soliloquio de Shakespeare como si enseñaba a dar un golpe de golf, y estaba muy dedicado a su familia", expuso.

EL TRIBUTO DE CHRISTOPHER NOLAN A SU TÍO

Por su parte, el director de Oppenheimer e Interstellar, compartió unas palabras con motivo de la muerte de su pariente. "Mi tío John fue el primer artista que conocí, y él fue quien más me enseñó sobre la búsqueda de la verdad en la interpretación y las satisfacciones de la creación artística", expresó el ganador de un Oscar en un comunicado, tal y como recoge Deadline.

"Lo echo muchísimo de menos, pero me reconfortan mucho los recuerdos que guardo de él, sobre todo aquellos en los que trabajamos juntos", agregó el cineasta. Tío y sobrino trabajaron juntos en Following (la ópera prima de Christopher Nolan) y luego en la trilogía de El caballero oscuro, donde el intérprete encarnaba a Fredericks, miembro del consejo de administración de empresas Wayne, además de en Dunkerque.

El actor también participó en uno de los títulos de Jonathan Nolan, Vigilados: Person of Interest, dando vida al exagente del MI6 John Greer. Más allá de las obras de sus sobrinos, su filmografía incluye apariciones en series como El prisionero, Doomwatch, Shabby Tiger, Hospital general o la más reciente Dune: La profecía.