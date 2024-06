El obsceno cubo de palomitas de Deadpool y Lobezno compite con Dune 2

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel Studios lo está dando todo con la promoción de Deadpool y Lobezno. La película, que llega a la gran pantalla el 25 de julio, es el único estreno de la compañía en cines en todo 2024. A falta de apenas dos meses, el estudio ha revelado al fin cómo será su cubo de palomitas... que rivalizará en singularidad (y segundas lecturas) con el ya célebre envase de Dune 2.

Todo comenzó con el lanzamiento del cubo de palomitas de la secuela de la saga de Denis Villeneuve generó infinidad de chistes y memes en redes sociales hace unos meses. Poco después, Ryan Reynolds prometió que el de Deadpool y Lobezno también daría mucho que hablar. Ahora, con un divertido vídeo de presentación, al fin lo han mostrado al mundo... y ha cumplido su palabra.

El cubo en cuestión tiene la forma de la cabeza de Lobezno. El superhéroe tiene la boca totalmente abierta, con un tamaño exageradamente grande. De ella salen las palomitas. Pero en el vídeo, estas caen desde arriba con una clara segunda intención tan inapropiada como el humor de Deadpool.

Years from now they will look back at 2024 as the year the War of the Popcorn Buckets began. #history #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/4agugzGNLp