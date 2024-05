Ryan Reynolds confirma otro gran cameo en Deadpool y Lobezno

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno, la que apunta a ser uno de los taquillazos del verano, llegará a los cines el 25 de julio protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Y ha sido precisamente el propio Reynolds quien ha confirmado uno de los cameos que tendrá el único largometraje que Marvel Studios estrenará este año.

Tráileres, rumores, filtraciones... esa ha sido la tónica de las últimas semanas en relación a la nueva película de Marvel Studios. Ahora, según informa TotalFilm, la última revelación se ha presentado de una manera completamente novedosa ya que el propio Reynolds la ha anunciado dentro del nuevo episodio de su serie documental de Disney+, Bienvenidos al Wrexham Football Club.

El cameo en cuestión no tendrá nada que ver con el Universo Cinematográfico Marvel, ya que la estrella encargada de hacerlo será Rob McElhenney, actor y creador de la serie Colgados en Filadelfia y copresidente junto a Reynolds del Wrexham. Precisamente, es en una de esas conversaciones sobre el futuro del club galés en la que el actor que interpreta al Mercenario Bocazas revela, en tono cómico, que su compañero hará acto de presencia en la nueva película de Marvel.

"Por culpa de mi apretada agenda, tuve que invitar a mi copresidente, Rob McElhenney, al set de Deadpool en Londres para discutir cosas sobre el Wrexham. Y sí, tuve que prometerle un papel en la próxima película de Deadpool", apunta Reynolds.

El episodio muestra a Reynolds y McElhenney en el set de grabación, con el resto de los escenarios y personajes del filme de Marvel difuminados para preservar la confidencialidad. También aparece, en un segundo plano, Shawn Levy, el director de la cinta.

El papel del copresidente del Wrexham no fue revelado, y Reynolds aprovechó para bromear sobre el asunto: "No puedo deciros qué personaje interpreta Rob en Deadpool por miedo a que me dispare el dron de Marvel que nos sigue a mí y a mis hijos".

Sin embargo, Reynolds insinuó que el papel que desempeñe McElhenney en la película puede ser el de un agente de la TVA (Autoridad de Variación Temporal), una de las suposiciones que los fans estaban valorando.

En la primera incursión de los personajes de Reynolds y Jackman en el Universo Cinematográfico Marvel, estarán acompañados por Emma Corrin como la villana Cassandra Nova, Matthew Macfadyen como Paradox, Aaron Stanford como Pyro, Morena Baccarin como Vanessa, Stefan Kapicic como Coloso, Brianna Hildebrand como Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica, Shioli Kutsona como Yukio, Kelly Hu como Lady Deathstrike, Ray Park como Toad y Jason Flemyng como Azazel, entre otros.